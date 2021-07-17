- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نحافظ على سلامة اللحوم؟ «الغذاء والدواء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الغذاء والدواء، على أهمية الحفاظ على اللحوم وضمان سلامتها بطريقة صحيحة، للوقاية من نمو الميكروبات.
وأوضحت الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اللحوم تعتبر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات، لذلك يجب اتباع طرق الحفظ السليمة لضمان سلامتها.
وأشارت إلى أن اللحوم من الأغذية سريعة الفساد حيث تتعرض للتلوث الميكروبي، كما تعتبر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض المعوية في حال عدم اتباع طرق الحفظ السليمة، والهدف من ذلك زيادة مدة صلاحيتها والحفاظ على قيمتها الغذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا نحافظ على سلامة اللحوم؟ «الغذاء والدواء» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.