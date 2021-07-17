صحة ورشاقة

الإمارات تكشف عن نتائج مدهشة لعقار سوتروفيماب في علاج كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الإمارات، السبت، عن عن فعالية عقار سوتروفيماب في شفاء حالات الإصابة الطفيفة إلى المتوسطة لدى مرضى الأكثر عرضة للخطر.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، أن 6175 مريضاً من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإمارات حصلوا على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 13 يوليو، وهو ما أدى إلى الشفاء التام لـ 97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوما من تلقي العقار.

وأوضحت الوزارة أن العقار أيضا منع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100%، ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

ولفتت إلى أن أعمار حوالي 52% من الحاصلين على العقار كانت من 50 سنة أو أكبر.

وتلقى العقار المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها.

وكانت أبوظبي تسلمت في 16 يونيو الماضي أول شحنة من عقار "سوتروفيماب"، المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19 لتصبح أول مدينة في العالم تتسلم العلاج الجديد.

وعقار سوتروفيماب هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بفيروس كوفيد-19، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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