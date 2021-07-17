بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ منتصف يناير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا، السبت، 54674 إصابة جديدة بكورونا، ارتفاعا من 51870 إصابة في اليوم السابق في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ 6 أشهر.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج، السبت، أنه تم إعطاء 7ر81 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ232 ألفا و906 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 30 أسبوعا، وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 35ر5 مليون حالة، والوفيات 128 ألفا و913.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و24 أسبوعا.