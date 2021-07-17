شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الهند يطور لقاح جديد ضد جميع متغيرات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من المخاوف من اندلاع موجة جديدة من فيروس كورونا في بعض الدول، يقول الخبراء إن الأداة الوحيدة لمحاربة الفيروس ومتغيراته المميتة الأخرى هي اللقاحات.

في دراسة حديثة، أثبتت تركيبة لقاح كورونا المقاومة للحرارة التي طورها المعهد الهندي للعلوم (IISc)، فعاليتها ضد جميع المتغيرات الحالية المثيرة للقلق، ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة الأمراض المعدية ACS على موقع " thehealthsite"، فإن تركيبات اللقاح من قبل شركة Mynvax الناشئة للتكنولوجيا الحيوية أدت إلى استجابة مناعية قوية في الفئران.



لقاح من معهد بحوث الهند

كيف يختلف اللقاح الجديد عن اللقاح الآخر؟

قال الباحثون إن التركيبة تحمي الهامستر أيضًا من الفيروس وظلت مستقرة عند 37 درجة مئوية لمدة شهر، وعند 100 درجة مئوية لمدة تصل إلى 90 دقيقة، لاحظ الفريق ، الذي يضم باحثين من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية (CSIRO)، أن معظم اللقاحات تتطلب التبريد لتبقى فعالة.

على سبيل المثال ، لقاح Oxford-AstraZeneca ، المعروف باسم كوفشيلد في الهند، يجب حفظه في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية ، وتتطلب درجات الحفظ من شركة فايزر تخزينًا باردًا متخصصًا عند 70 درجة مئوية تحت الصفر، قام الباحثون بتقييم مصل الفئران المحصنة (عينات الدم) من حيث فعاليتها ضد المتغيرات الرئيسية لفيروس كورونا ، بما في ذلك متغير دلتا الذي ينتشر حاليًا على مستوى العالم.

ووفقًا للمؤلفين المشاركين بالدراسة، "تُظهر بياناتنا أن جميع تركيبات Mynvax التي تم اختبارها تؤدي إلى أجسام مضادة قادرة على تحييد متسق وفعال لمتغيرات Alpha و Beta و Gamma و Delta المثيرة للقلق".

يستخدم لقاح IISc-Mynvax جزءًا من بروتين سبايك الفيروسي، والذي يسمح للفيروس بالاتصال بالخلية المضيفة لإصابته.

ووفقا للباحثين فأن اللقاح الصامد للحرارة أو" اللقاح الدافئ "أمر بالغ الأهمية للمواقع النائية أو محدودة الموارد ذات المناخات شديدة الحرارة التي تفتقر إلى سلاسل توريد مخازن تبريد موثوقة، بما في ذلك المجتمعات الإقليمية في المناطق النائية في أستراليا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.