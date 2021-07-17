شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر: ممنوع ذبح الأضحية أمام الأطفال أقل من 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، وتناول اللحوم هو من أكثر الطقوس شعبية خلال الإحتفال بالعيد، وهناك العديد من الأسئلة حول الوقت المناسب لتناول الأطفال وخاصة في الشهور الأولى اللحوم وهل من ام تناولها او لها أضرار، وأيضا حضور الأطفال لمشهد ذبح الأضاحى وأضرار ذلك عليهم.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسين مدرس واستشارى طب الأطفال بجامعة عين شمس على ضرورة عدم حضور الأطفال الصغار مشهد الذبح قبل سن 9 سنوات، لما له من أثر سلبي علي نفسية الطفل لعدم استيعابه لعملية الذبح مع ضرورة التمهيد له المشهد من قبلها والأفضل البدأ من عمر 5 سنوات التوضيح للطفل قصص مصورة عن الحيوانات وفوائدها للإنسان وحتى يصل لسن 9 سنوات و يكون قادر يحضر مشهد الذبح اذا كان مهيأ لذلك.

وأوضح مدرس طب الأطفال أنه من الممكن إدخال اللحوم في وجبات الرضيع بداية من عمر 7 شهور ويمكن البدء بالدجاج أو الديك الرومى ثم اللحوم الحمراء ولكن يجب الاهتمام بإزاله الدهون من اللحوم قبل طبخها وضرورة أن تطبخ جيدا حتي يتم نضجها بالكامل ويتم هرسها و نبدأ أولا بخلطها مع الخضار المهروس حتى تكون سهله البلع و الامتصاص، وذلك بكميات بسيطة و يتم زيادتها بالتدريج حسب تقبل الطفل.

وأوضح استشاري طب الأطفال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اللحوم الحمراء لها أهمية كبيرة في تغذية الاطفال لأنها تعتبر مصدر مهم لبناء العضلات لما تحتويه من احماض امينية و مصدر غني بالحديد بصورة يمكن امتصاصها بشكل أفضل من الحديد الموجود في الخضراوات وهذا يساعد على الوقاية من فقر الدم و ايضا مصدر غني بالفيتامينات والمعادن من اهمها :

- فيتامين B6 وB12، وكلاهما يساهم في تكوين الدم، وتحسين الوظائف الإدراكية عند الأطفال

- النياسين أو فيتامين B3، الذي يقلل من فرص إصابة بالأطفال بأمراض القلب والأوعية الدموية

- الزنك : له دور مهم في الحفاظ على مناعة الجسم.

وحذر الدكتور محمد حسين من الإفراط في كميات اللحوم المقدمة للأطفال وخاصة لحم الضأن لأنه يحتوي على نسبة كبيره من الدهون المشبعة، التي يصعب على الأمعاء امتصاصها وهضمها بسهوله.