صحة ورشاقة

إعدام آلاف الدجاج في غانا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعدمت غانا، السبت، 4500 دجاجة وفرضت قيوداً على نقل الدواجن بعد اكتشاف نفوق ما يقرب من 6000 طائر بسبب فيروس إنفلونزا الطيور "إتش5إن1" شديد العدوى.

وقال باتريك أباكي، مدير الخدمات البيطرية لـ"رويترز"، إن منشأ تلك الطيور كان في 7 مزارع بأقاليم أكرا الكبرى والأوسط وفولتا حيث جرى حظر نقل الدواجن.

وأضاف أن غانا أوقفت أيضاً واردات الدواجن من توجو والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا وموريتانيا والسنغال كإجراء احترازي.

وأعدمت توجو في يونيو/حزيران آلاف الطيور لمواجهة تفشي "إتش5إن1".

وتعد هذه الحالات رابع تفش لإنفلونزا الطيور في غانا منذ عام 2015.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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