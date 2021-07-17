شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختبار يكشف إصابتك بارتجاع المرئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار برنشتاين هو طريقة لإعادة إنتاج أعراض الحموضة المعوية، غالبًا ما يتم إجراؤه مع اختبارات أخرى لقياس وظيفة المريء، ويكشف هذا الاختبار عن الإصابة بإرتجاع المرئ، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار برنشتاين وأهميته وكيفية إجراءه، بحسب ما ذكر موقع " ucsfbenioffchildrens".

كيف يتم إجراء اختبار برنشتاين لفحص ارتجاع المرئ؟

يتم إجراء اختبار برنشتاين في معمل أمراض الجهاز الهضمي، حيث يتم تمرير أنبوب أنفي معدي عبر أحد جانبي أنفك إلى المريء. سيتم إرسال حمض الهيدروكلوريك الخفيف إلى أسفل الأنبوب، متبوعًا بمحلول ملحي ويمكن تكرار هذه العملية عدة مرات.

سيُطلب منك الطبيب إخباره بأي ألم أو إزعاج تشعر به أثناء الاختبار.

كيف تستعد لاختبار برنشتاين

سيُطلب منك عدم تناول أو شرب أي شيء لمدة 8 ساعات قبل الاختبار.

قد يكون لديك شعور بالإسهال وبعض الانزعاج عند وضع الأنبوب في مكانه قد يسبب الحمض أعراض الحموضة المعوية وقد يصاب حلقك بالألم بعد الاختبار.

لماذا يتم إجراء اختبار برنشتاين

يحاول الاختبار إعادة إنتاج أعراض الارتجاع المعدي المريئي (عودة أحماض المعدة إلى المريء)، ويتم ذلك لمعرفة ما إذا كان لديك هذه الحالة.

ومن أعراض ارتجاع المرئ الأساسية الشعور بالحرقة بعد تناول الوجبات الغذائية والحموضة وألم في الصدر وصعوبة في البلع وقلس الطعام أو السوائل الحامضة والشعور بوجود كتلة في حلقك، ومرض الارتجاع المعدى المريئي شائع جدا في جميع أنحاء العالم ويؤثر على نمط الحياة اليومى.

جدير بالذكر أنك إذا كنت تعاني من الارتجاع الحمضي في الليل، فقد تعاني أيضًا مما يلي:

-سعال مزمن

-التهاب الحنجرة

-الربو الجديد أو المتفاقم

-مشاكل في النوم

نتائج الاختبار

يُظهر الاختبار الإيجابي أن أعراضك ناتجة عن ارتداد المريء لحمض المعدة.