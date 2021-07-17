أطعمة ومشروبات هتساعدك على التخلص من التوتر قبل ماتش الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم اليوم ماتش الأهلى الذى يبدأ الساعة التاسعة مساء اليوم في لقاء مصيرى يجمع الأهلى مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بمزيد من مشاعر القلق والتوتر لمعرفة مصير الأهلى في المباراة، لذا نقدم لكم أطعمة ومشروبات تساعد على التخلص من التوتر قبل ماتش الأهلى.

أطعمة ومشروبات لتقليل التوتر قبل ماتش الأهلى

ماتش الأهلى يبدأ اليوم فى جو من التوتر والقلق من جماهير الساحرة المستديرة، لذا نقدم لكم أطعمة ومشروبات تساعد على التخلص من التوتر قبل المباراة، وفقاً لموقع allinahealth."

أطعمة ومشروبات لتقليل التوتر قبل ماتش الأهلى

يمكن لبعض الأطعمة أن تعزز قدرة جسمك على التعامل مع التوتر فهي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لتعزيز حالتك النفسية حاول دمج بعض هذه الأطعمة في نظامك الغذائي للمساعدة في تخفيف التوتر بشكل طبيعي.

الشوفان

الشوفان عبارة عن كربوهيدرات معقدة يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم ويقلل من مستوى هرمونات التوتر في الدماغ يساعد الشوفان على تخفيف التوتر عن طريق إطلاق مادة السيروتونين الكيميائية التي تزيد من الاسترخاء والهدوء والإبداع.

سمك السلمون والتونة

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية هذه الزيوت تحافظ على هرمون الإجهاد الكورتيزول تحت السيطرة أثناء تنظيم مستويات الأدرينالين تم العثور على أحماض أوميجا 3 الدهنية للحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب، وقد تساعد في خفض ضغط الدم.

التوت

تحتوي الفراولة والتوت على مضادات الأكسدة والألياف ومع ذلك ، فإن الكمية العالية من فيتامين سي، هي التي تجعل التوت غذاءً يقاوم الإجهاد يساعد فيتامين سي الجسم على إعادة ضغط الدم والكورتيزول إلى مستوياتهما الطبيعية بعد أن بلغا ذروتهما.



أطعمة ومشروبات لتقليل التوتر قبل ماتش الاهلى

المحار

المحار يخفف من التوتر الغذائي المليء بفيتامينات ب والمغنيسيوم، تساعد فيتامينات ب على استقرار مزاجك وتخفيف أعراض القلق والاكتئاب.

تميل مستويات المغنيسيوم إلى الانخفاض كلما زاد الضغط الذي نشعر به، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التعب والصداع. أضف الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي لمحاربة الإجهاد والأمراض المرتبطة بالتوتر، مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.

الشيكولاته الداكنة

تساعد الشيكولاتة في تخفيف التوتر عن طريق تقليل مستوى الكورتيزول في الجسم الشوكولاتة الداكنة مصنوعة من نبات الكاكاو الذي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج من أشهر أنواع الشاي المهدئة للإجهاد يساعد على تهدئة آلام المعدة وتخفيف الصداع النصفي، يقلل شاي البابونج من التوتر بفضل خصائصه الرائعة المهدئة والمريحة للعضلات.