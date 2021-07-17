حتى الآن.. إعطاء 3.57 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 3.57 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.



ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ28.9 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 189.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 4.08 مليون.