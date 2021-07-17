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حتى الآن.. إعطاء 3.57 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم

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محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 3.57 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

 

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ28.9 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

 

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم  189.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 4.08 مليون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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