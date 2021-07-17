كيف تؤثر لقاحات كورونا على الرضاعة الطبيعية؟ دراسة تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دراسة حديثة عدم اكتشاف لقاحات "رنا مرسال" المستخدمة ضد "كوفيد -19" في حليب الثدي لدى الأمهات حديثي الولادة.

وتوفر تلك الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو دليلًا مبكرًا على أن اللقاح لا ينتقل إلى الرضيع.

وتقدم هذه الدراسة المنشورة في العدد الأخير من دورية "جاما لطب الأطفال"، والتي حللت حليب الثدي لسبع نساء بعد أن تلقين لقاحات "رنا مرسال"، أول بيانات مباشرة لسلامة اللقاح أثناء الرضاعة الطبيعية ويمكن أن تهدئ المخاوف بين أولئك الذين رفضوا التطعيم أو توقفوا عن الرضاعة الطبيعية بسبب القلق من أن التطعيم قد يغير حليب الأم.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بالتطعيم أثناء الرضاعة الطبيعية، وقالت أكاديمية طب الرضاعة الطبيعية إن هناك خطرا ضئيلا من دخول جزيئات اللقاح النانوية إلى أنسجة الثدي أو نقلها إلى الحليب، مما قد يؤثر نظريًا على مناعة الرضع.





وتقول المؤلفة المشاركة بالدراسة ستيفاني إل جاو من جامعة كاليفورنيا في تقرير نشره الجمعة الموقع الإلكتروني للجامعة: "تعزز النتائج التوصيات الحالية بأن لقاحات (رنا مرسال) التي اختبرت بالدراسة، وهي فايزر وموديرنا، آمنة في الرضاعة، وأن المرضعات اللاتي يتلقين لقاح كوفيد -19 يجب ألا يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية".

وتضيف: "لم نكتشف أيا من جزيئات اللقاحات في عينات الحليب المختبرة، وتوفر هذه النتائج دليلًا تجريبيًا بشأن سلامة استخدام اللقاحات القائمة على رنا مرسال أثناء الرضاعة".

وأجريت الدراسة في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى فبراير/ شباط 2021، وكان متوسط عمر الأمهات 37.8 سنة، وتراوحت أعمار أطفالهن من شهر إلى ثلاث سنوات، وتم جمع عينات الحليب قبل التطعيم وفي أوقات مختلفة تصل إلى 48 ساعة بعد التطعيم.

ووجد الباحثون أن أيا من العينات لم تظهر مستويات يمكن اكتشافها من لقاح "رنا مرسال" في أي مكون من مكونات الحليب.

ولاحظ المؤلفون أن الدراسة كانت محدودة بسبب حجم العينة الصغير، وقالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات السريرية من مجموعات سكانية أكبر لتقدير تأثير اللقاحات على نتائج الرضاعة بشكل أفضل.