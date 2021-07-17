لو بتعمل دايت.. اعرف الوقت الذى قد يستغرقه جسمك لبدء فقدان الوزن

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القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن من أهم الأهداف التى يسعى إليها الكثيرون، والشخص الذي يتبع نمط حياة معينًا يريد أيضًا معرفة الوقت الذي سيفقد فيه الوزن ومعدل فقدان الوزن الصحي، في هذا التقرير نتعرف على الوقت الذى قد يستغرقه جسمك لبدء فقدان الوزن، والعوامل التي تتحكم في عملية إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

عملية إنقاص الوزن

يحدث أن يفقد الجسم الوزن عندما يستهلك الشخص سعرات حرارية أقل مما يحرقه في اليوم، في المقابل، تحدث زيادة الوزن عندما تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تنفقه.

وتساهم الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية في إجمالي استهلاك السعرات الحرارية ومع ذلك، فإن كمية السعرات الحرارية التي تحرقها كل يوم، والمعروفة أيضًا باسم إنفاق الطاقة أو إنفاق السعرات الحرارية، تكون أكثر صعوبة قليلاً.

لكن الأهم من ذلك، عليك أن تتذكر أنه من أجل الحفاظ على وزن جسمك، فإن عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها يساوي عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فيجب عليك إما أن تستهلك سعرات حرارية أقل مما تحرق أو ترفع مستوى نشاطك لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

المكونات الثلاثة الرئيسية لإنفاق السعرات الحرارية هي كما يلي:

-معدل الأيض في الراحة

هذه هي كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك لأداء الأنشطة البدنية الأساسية مثل التنفس والدورة الدموية.

التأثير الحراري للغذاء

يشير هذا إلى السعرات الحرارية التي يتم إنفاقها في هضم الطعام وامتصاصه واستقلابه.

التأثير الحراري للنشاط

هذه هي السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء ممارسة النشاط البدني يمكن أن يشمل أيضًا التوليد الحراري للنشاط غير التدريبي، والذي يمثل السعرات الحرارية المستهلكة من خلال الأنشطة العادية.

أشياء تحدد الوقت الذى يمكنك فيه فقدان الوزن

الجنس

نسبة الدهون إلى العضلات لها تأثير كبير على قدرتك على إنقاص الوزن تتمتع النساء بمعدل حرق الدهون أثناء الراحة أقل من الرجال من نفس الطول لأن نسبة الدهون إلى العضلات لديهم أعلى من الرجال هذا يعني أنه أثناء الراحة ، تحرق النساء سعرات حرارية أقل بحوالي 5-10% من الرجال. من ناحية أخرى، يميل الرجال إلى فقدان الوزن بشكل أسرع من النساء في نظام غذائي متوازن السعرات الحرارية.

العمر

مع التغيرات في تكوين الجسم، فإن نمو كتلة الدهون وانخفاض كتلة العضلات هي واحدة من العديد من التغيرات الجسدية التي تحدث مع تقدم العمر هذا التغيير ، جنبًا إلى جنب مع أسباب أخرى مثل احتياجات السعرات الحرارية المنخفضة لأعضائك الأساسية، يضيف إلى انخفاض معدل الأيض أثناء الراحة. ويتمتع كبار السن بقدرة أقل من البالغين الأصغر سنًا بسبب انخفاض معدل الأيض أثناء الراحة.

وزن الجسم الحالي

قد تتأثر السرعة التي تفقد بها الوزن بكتلة جسمك وتكوينه من المهم أن ندرك أن فقدان الوزن المطلق المتنوع لدى الأشخاص المختلفين يمكن أن يؤدي إلى نفس فقدان الوزن النسبي.

في حين أن الفرد الأثقل قد يفقد ضعف الوزن الذي يفقده الشخص الأخف وزنًا، فقد يفقد الشخص الأخف وزنًا نسبة معادلة من وزن الجسم.

توازن السعرات الحرارية

لتقليل الوزن ، يجب أن تولد توازنًا سلبيًا في السعرات الحرارية يتم تحديد مدى سرعة فقدان الوزن بشكل أساسي من خلال حجم النقص في السعرات الحرارية، لذا تأكد من أن فقدان السعرات الحرارية ليس كبيرًا جدًا، ولن يكون هذا غير مستدام فحسب، بل قد تعرض نفسك أيضًا لخطر نقص التغذية. علاوة على ذلك ، قد يزيد من فرصك في فقدان الوزن ككتلة عضلية بدلاً من كتلة الدهون.

النوم

ربما يكون النوم هو الجانب الأكثر أهمية في فقدان الوزن يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى إبطاء معدل فقدان الوزن يمكنك ببساطة أن تدرك أنه عند تناول الطعام أو المشاهدة أو الاحتفال حتى وقت متأخر ، من المؤكد أن ذلك يزيد من رغبتك في تناول وجبات ذات سعرات حرارية عالية ووجبات فقيرة بالمواد الغذائية مثل البسكويت والكعك والمشروبات السكرية ورقائق البطاطس بعد ليلة واحدة فقط.

نتيجة لذلك، ارتبط الحرمان المستمر من النوم بمرض السكري من النوع الثاني، والسمنة ، وأمراض القلب، ومجموعة متنوعة من الأورام الخبيثة.

استثناءات

الأمراض وتناول مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان الأخرى تتسبب في زيادة الوزن أو إضعاف فقدان الوزن.

قصور الغدة الدرقية أيضًا، هو الاضطراب الذي تنتج فيه الغدة الدرقية عددًا قليلاً جدًا من المواد الكيميائية المنظمة لعملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يتسبب في زيادة الوزن وتأخير فقدان الوزن.

كما يرتبط المكون الوراثي بشكل مهم بزيادة الوزن أو السمنة، مما قد يؤثر على فقدان الوزن.