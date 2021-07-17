شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البطيخ.. تعرف على أفضل وقت لتناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطيخ من أهم الفواكه التي نتناولها خلال فصل الصيف، ويحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء مما يساعد على ترطيب الجسم والتغلب على الحرارة كما أنه أيضًا ذو قيمة غذائية عالية، لكن بالرغم من هذه الفوائد فإن البطيخ ليس صحيًا تمامًا في جميع الأوقات ولجميع الأشخاص، فهناك أشخاصاَ لا يمكنهم تناول البطيخ، وكذلك بعض الأوقات يجب فيها أن تبتعد عن تناول البطيخ.. اقرأ السطور التالية لتعرف المزيد.

وفقاً لوكالة نوفوستى الروسية، قالت الدكتورة أولجا شارابوفا، كبيرة أطباء مستشفى فينوجرادوف بموسكو، إن هناك أشخاص لا ينبغي عليهم تناول البطيخ، لأنهم يعانون من أمراض ومشكلات صحية معينة.

وأوضحت أن البطيخ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل: فيتامينات A و C و B6 ومعادن المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور، وتساعد كل هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته فى فصل الصيف.

وتابعت دكتورة أوليجا فى حديثها لموقع "doctor peter" البطيخ الأحمر يساعد على الشعور بالامتلاء والشبع والتخلص من الشعور بالجوع والعطش، كما أنه يؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية وضغط الدم ويساعد على إخراج السموم من الجسم.

أمراض تمنع من تناول البطيخ

وقالت إن هناك أمراض تمنع تناول البطيخ الأحمر أو تسمح بتناول كمية محدودة منه، مضيفة أن كل من يعاني من الإسهال وحصوات الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد يجب عليهم تناول كمية محدودة من البطيخ الأحمر، وكذلك يجب ألا يتناول البطيخ من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعن أفضل وقت لتناول البطيخ فهو قبل وجبة الغداء، حيث يمكن تناول 200-300 جرام.

أوقات ابتعد فيها عن تناول البطيخ

وبحسب موقع "تايمز ناو نيوز" يجب عدم تناول البطيخ في الليل، حيث يصعب هضم البطيخ في الليل وقد يسبب تهيجًا شديدًا في الأمعاء وذلك لأن هضمنا في الليل يكون أقل من ذلك أثناء النهار.

ولأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر أو تناول الكثير من السكر في الليل إلى زيادة الوزن.

كما أن البطيخ يحتوى على نسبة عالية من الماء والتي يمكن أن ترسلك لرحلات الحمام المتكررة في الليل والسيناريو الأسوأ، يمكن أن يسبب الإفراط في الماء هذه حالة يكون فيها الجسم فائضًا من الماء يمكن أن تؤدي حالة المياه الزائدة إلى تورم الساقين وضعف الكلى وفقدان الصوديوم.