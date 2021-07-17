لعب الأطفال حسب أعمارهم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 01:34 مساءً - يعتبر اللعب أكثر من مجرد فرصة للاستمتاع، فهو نشاط يتعلق بصحة الطفل ونموه. من لعبة peek-a-boo إلى لعبة الغميضة والاختباء إلى الحجلة، كلها تثري دماغ الطفل وجسمه بطرق مهمة. حسب التقرير الإكلينيكي للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال (AAP)، حيث تظهر الأبحاث أن اللعب يمكن أن يحسن قدرات الأطفال على التخطيط والتنظيم والتواصل مع الآخرين وتنظيم العواطف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد اللعب في تعلم اللغة والرياضيات والمهارات الاجتماعية، بل ويساعد الأطفال في التغلب على التوتر.

وصفة طبية للعب

تشير الإحصائيات إلى أن مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في اللعب قد انخفض منذ عقود، بسبب عمل الوالدين معاً خارج البيت، ونقصان عدد الأماكن الآمنة للعب خارج البيت، وزيادة استخدام الوسائط والشاشات الإلكترونية حيث تُظهر الأبحاث أن متوسط مشاهدة الأطفال للتلفاز في مرحلة ما قبل المدرسة تصل إلى 3.5 ساعة كل يوم!

لذلك ينصح أطباء الأطفال الآباء بالبحث عن برامج للعب في فترة ما قبل المدرسة التي تتضمن مناهج مرحة للتعلم.

أفكار خاصة بالعمر للتعلم الممتع

أفضل طريقة للتعلم هي الاستفادة من حماس ورغبة الطفل في اللعب الجماعي والابتكار، وهذا الجدول يقترح على الأهالي تعليم الطفل اللعب حسب العمر:

من الولادة حتى 6 أشهر

علمي طفلك الابتسامة

تشجع AAP الآباء على استخدام اللعب للمساعدة في نمو الطفل والحفاظ على صحة جيدة بدءاً من الولادة. بالطرق الآتية:

1 – علّمي طفلك الابتسامة، فإن استجابته هي شكل من أشكال اللعب، ومهارة اجتماعية وعاطفية مهمة، يمكن جذب انتباهه إليها بمجرد الابتسام في وجهه.

2 - قلدي ثرثرة طفلك بهزلية، وأجري بينك وبينه "محادثة"، بطريقة إصداره للأصوات.

3 – ناوليه ألعاباً زاهية وآمنة، ودعيه يستكشفها بيديه وفمه، فهي تجربة جديدة بالنسبة له.

4 - ضعي طفلك في أوضاع مختلفة؛ حتى يتمكن من رؤية العالم حوله من زوايا مختلفة.

من 7 إلى 12 شهراً

العبا لعبة peek-a-boo

1 – جهزي المكان من حوله ليكون آمناً للزحف والاستكشاف.

2 – ضعي مجموعة من الألعاب الآمنة فوق بعضها، ودعيه يختار ما يحب اللعب به منها.

3 - استخدمي مرآة تظهر تعابير وجه طفلك المختلفة.

4 - العبا لعبة peek-a-boo.

من 1 إلى 3 سنوات

امنحي طفلك الحاويات الفارغة

1 - اختاري دار الحضانة، التي تتضمن أوقات لعب غير منظمة. حيث يأخذ الأطفال زمام المبادرة ويتبعون فضولهم، فهذا هو المحور الرئيسي للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

2 - امنحي طفلك الحاويات الفارغة والملاعق الخشبية؛ حيث إن هذه الأشياء البسيطة وغير المكلفة من أفضل الطرق لدعم إبداع الطفل. أكثر من الأدوات الإلكترونية الفاخرة.

3 - امنحي طفلك فرصاً للعب مع أقرانه. هذا هو السن المناسب للعب مع الأطفال تحت إشراف أحد الوالدين.

4 - ساعديه على استكشاف جسده من خلال حركات مختلفة، على سبيل المثال، المشي والقفز والوقوف على ساق واحدة.

5 – لا تنسي اللعب التخيلي. على سبيل المثال، تظاهري بالشرب من كوب فارغ أو العبي معه بعرائس المسرح.

6 - اقرئي لطفلك بانتظام. وشجعيه على التظاهر باللعب وتمثيل ما تقوله وتفعله شخصيات القصص بأصواتها.

7 - قومي بأداء الأغاني وشاركي طفلك في المرح.

من 4 إلى 6 سنوات

اللعب بالأدوات المنزلية للأطفال

1 – ارقصي وغني مع طفلك أكثر

2 - أخبريه القصص واطرحي عليه أسئلة حول ما يتذكره.

3 - امنحي طفلك الوقت والمساحة لتمثيل المشاهد والأدوار والأنشطة الخيالية.

4 - اسمحي له بالانتقال بين ألعاب التخيل إلى الواقع. على سبيل المثال، اللعب بالأدوات المنزلية للأطفال، ثم مساعدتك في الأعمال المنزلية.

5 - خصصي وقتاً لطفلك/ طفلتك، للتفاعل مع الأصدقاء لممارسة التواصل الاجتماعي وبناء الصداقات.

6 - شجعيه على تجربة حركات في بيئة آمنة. على سبيل المثال، القفز والتأرجح والتسلق والقيام بالشقلبة.

7 - حددي أوقات الجلوس أمام التلفاز والآيباد فالتفاعلات الاجتماعية واللعب أفضل بكثير للأطفال من الوسائط الرقمية للتعلم.