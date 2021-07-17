5 أشياء يجب أن تعرفيها عن إلباس مولودك الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 01:34 مساءً - ربما تبدو التجربة الأولى لك مع هذا الكائن الصغير، فالأعضاء صغيرة ورقيقة وأنت تشعرين بالخوف وبأن ليونة جسمه سوف تعرضه للخطر، وعليك أن تلبسيه ملابسه، ولذلك قررت " الخليج 365" أن تساعدك وتقدم لك خطوات لكي تتبعيها في إلباس مولودك الجديد ملابسه كالآتي.

1 – اختاري الملابس المناسبة

اختاري ما يناسبه

تأكدي من الطقس، واختاري ملابس مناسبة للطقس، بالإضافة إلى حفاض نظيف، ومن الجيد غسل جميع ملابس طفلك قبل أن يرتديها، لتنعم القماش الذي قد يحتك ببشرته الرقيقة، وأيضا لإزالة أي آثار كيماوية ناتجة عن عملية تصنيع الملابس.

2 – احرصي على درجة الحرارة المناسبة

يجب أن يشعر بالدفء

يشعر طفلك بالانزعاج، إذا كانت الغرفة باردة أثناء تغيير الحفاض والملابس، لذا احرصي أن يكون جو الغرفة دافئاً (من المفضل أن تكون درجة الحرارة 18 درجة مئوية) والمسي بطنه للتأكد من أنه يشعر بالدفء.

3 - استخدمي كلتا يديك

دعيه يستلقي على ظهره

دعي طفلك يستلقي عل مكان مريح وناعم وآمن، مثل السرير أو طاولة التغيير الخاصة به، لأن هذا سيجعلك تلبسيه الملابس بكلتا يديك وبراحة تامة، ولكن لا تتركيه أبداً وحده.

4 - إلباسه ملابسه

جهزي الملابس أولاً

تذكري أنك حين تلبسين طفلك ملابسه، سيكون عليك القيام بكل شيء بما في ذلك إدخال ذراعيه في الأكمام، ومع أنه ليس شديد الهشاشة كما يبدو، إلا أنه من المهم التعامل معه بلطف وبطء، بحيث يشعر بالأمان، ولكي لا يكون وقت ارتداء الملابس وقتا عصيبا بالنسبة له.

5 – ماذا يجب أن يرتدي؟

ملابس داخلية قطنية للمولود

يتم إلباس معظم المواليد الجدد أولاً قميصاً تحتياً، على شكل ملابس داخلية متصلة بثلاثة أزرار كبس من الأسفل، لكي تساعد على إبقاء الحفاض في مكانه، وفي الأيام الحارة سيكون هذا القميص التحتي كافياً وحده، ولكن عليك إلباسه طبقة أخرى من الملابس، لإبقائه دافئاً بقية الوقت، وأنت ستقررين ماذا تريدين أن يرتدي، ولكن تجنبي إلباسه الكثير من الطبقات بحيث يشعر بالحر، أيضا المسي بطنه لتتأكدي أن درجة حرارة جسمه مناسبة.