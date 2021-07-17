توقفوا عن هذه العادات والسلوكيات.. تضر بصحة الدماغ

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - تشير الدراسات إلى أن هناك عادات كثيرة يمكن أن تؤثر على قوة وصحة الدماغ، والتي لا يعتقد الكثيرون أنها ضارة.

ومن هذه العادات والسلوكيات، بحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي:

قلة النوم

قد تكون قلة النوم سببًا للخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، ما يعني أنه من الأفضل أن يكون لديك ساعات نوم منتظمة.

وإذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فعليك تجنب الكحول، والكافيين، والأجهزة الإلكترونية، في المساء.

البقاء وحيدًا لوقت طويل

البشر مرتبطون بالاتصال الاجتماعي، ولا يتعلق الأمر بعدد الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ما يهم هو الإحساس الحقيقي بالاتصال.

إن الأشخاص الذين لديهم تواصل مع عدد من الأصدقاء المقربين يكونون أكثر سعادة وإنتاجية، وهم أيضًا أقل عرضة للمعاناة من تدهور الدماغ، ومرض الزهايمر.

وإذا كنت تشعر بالوحدة، فاتصل ببعض الأصدقاء، أو ابدأ بعض النشاط مثل اللقاءات أو الرياضة أو الأنشطة التي تتضمن مشاركة أشخاص آخرين.

الوجبات السريعة

أجزاء الدماغ المرتبطة بالتعلم، والذاكرة، والصحة العقلية، تكون أصغر لدى الأشخاص الذين لديهم عادة تناول الكثير من الهامبرغر، والبطاطا المقلية، ورقائق البطاطس، والمشروبات الغازية.

وفي المقابل، تساعد الحبوب الكاملة، والمكسرات، والتوت، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء في الحفاظ على وظائف المخ، وإبطاء التدهور العقلي.

سماعات الرأس

مع سماعات الأذن الخاصة بك بمستوى صوت كامل، يمكنك إلحاق الضرر الدائم بحاسة السمع في غضون 30 دقيقة فقط، لكن الأمر لا يتعلق بأذنيك فحسب، إذ يرتبط فقدان السمع لدى كبار السن بمشاكل الدماغ، مثل مرض الزهايمر، وفقدان أنسجة المخ.

وقد يكون هذا بسبب أن عقلك يجب أن يعمل بجد لفهم ما يقال من حولك، بحيث لا يمكنه تخزين ما سمعته في الذاكرة، لذلك قم بخفض الصوت -ليس أعلى من 60٪ من الحجم الأقصى لجهازك- وحاول ألا تستمع لأكثر من ساعتين في المرة الواحدة.

قلة النشاط الجسدي

كلما طالت مدة عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، زادت احتمالية إصابتك بالخرف.

أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وكلها قد تكون مرتبطة بمرض الزهايمر.

لست مضطرًا لبدء سباقات الماراثون، بل حاول القيام بالمشي السريع أو التمشي في الحديقة لمدة نصف ساعة فقط لثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل.

التدخين

يمكن أن يقلص التدخين المهارات العقلية، وهذا ليس بالشيء الجيد، فالتدخين يجعل ذاكرتك أسوأ، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر.

كما أنه يسبب أمراض: القلب، والسكري، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم.

الوجبات الكبيرة

إذا كنت تأكل الكثير من الطعام – حتى النوع المناسب من الطعام – فقد لا يتمكن عقلك من بناء شبكة قوية من الاتصالات التي تساعدك على التفكير، والتذكر.

والإفراط في تناول الطعام لفترة طويلة جدًا قد يزيد وزنك بشكل خطير، ما قد يؤدي إلى أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وكلها مرتبطة بمشاكل الدماغ، ومرض الزهايمر.

البقاء في الظلام كثيرًا

إذا لم تحصل على ما يكفي من الضوء الطبيعي، فقد تصاب بالاكتئاب، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عقلك، إذ تظهر الأبحاث أن ضوء الشمس يساعد في الحفاظ على عمل الدماغ بشكل جيد.