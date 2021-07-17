بيروت - نادين محمد - في الحقيقة، لا يمكن التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة محددة من الجسم، بل يمكن من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية التي تركز على المنطقة المراد تذويب الشحوم فيها، الوصول إلى الهدف المنشود. هذه قاعدة أساسية يجب أخذها في عين الاعتبار، فلمن تعاني من مشكلة دهون الظهر وهي منطقة تضاف إلى البطن، الذراعين والأرداف التي غالباً ما تتكدس فيها الدهون، عليها أن تتقيد بهذه القاعدة، خاصة وأن الشحوم لا تتراكم في منطقة من الجسم دون سواها.

ما هي أسباب دهون الظهر؟



• عدم ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على شد الجسم وعدم تراكم الدهون، ما يؤدي إلى ظهور ثنيات في منطقة الظهر.

• الإكثار من تناول الأطعمة غير الصحية.

• بعض العادات الخاطئة، كالجلوس أمام الحاسوب لفترات طويلة وحني الظهر إلى الأمام، ما يؤدي إلى ضعف العضلات بهذه المنطقة، وبالتالي تراكم الدهون فيها.

• الارتداء الخاطىء لحمالة الصدر، إذ يجب شدها لأسفل من الخلف حتى لا تتجمع الدهون في أعلى ومنتصف الظهر.

• مع التقدم في السن، تظهر بعض الترهلات في مناطق مختلفة من الجسم، بما فيها منطقة الظهر.

• السمنة أيضاً من أسباب تراكم الدهون في الظهر .

• العوامل الوراثية تساهم إلى حدٍّ في كيفية توزيع الدهون في الجسم.

• تضاف إلى هذه الأسباب، قلة النوم، الإجهاد، تناول بعض العقاقير التي تتسبب بتورم الجسم وبزيادة الوزن.

كيفية التخلص من دهون الظهر



كما سبق وذكرنا في مقدمة المقال أن التمارين الرياضية تلعب دوراً أساسياً في حرق دهون، يضاف لها النظام الغذائي الذي يجب أن يرتكز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون لتعزيز نمو العضلات، كما يمكن الاستعانة ببعض الأنواع من المشروبات التي تساعد الجسم على تحفيز عمليات الأيض وزيادة قدرته على حرق الدهون، من بين هذه المشروبات:



الماء أفضل مشروب لحرق دهون الظهر



الماء من أفضل المشروبات التي تساعد في عملية حرق دهون الجسم ، من بينها دهون الظهر، فهو خالٍ من أي سعرات حرارية، يمنح شعوراً بالامتلاء، ما يقلل من كمية الأطعمة المتناولة، هذا ناهيك عن أن يطهر الجسم من السموم.

يوصى بتناول ليترين أو أكثر من الماء على مدار اليوم.

الشاي الأخضر أفضل مشروب لحرق دهون الظهر



يحتوي الشاي الأخضر على نسب عالية من الكاتيشين Catechin، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في تكسير الدهون، إذ ينشط الكاتيشين أحد أنواع الإنزيمات الموجودة في الجسم، ويعرف بالكيناز Kinase الذي يحول الدهون إلى طاقة. إلى ذلك، أوجدت دراسة أجريت عام 2011 أن الجمع بين الكافيين والكاتيكين يعمل على تكسير الدهون وحرق السعرات الحرارية.

التوت الأزرق أفضل مشروب لحرق دهون الظهر

يعتبر التوت الأزرق أو Blackberry مصدراً غنياً للأحماض النافعة التي تعمل على إنتاج إنزيمات الهضم التي تنتزع رواسب الدهون من الجهاز اللمفاوي وتخلص الجسم منها. عصير التوت الأزرق مثالي أيضاً لمن تعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم أو السكري. يوصى بشرب كوب من عصير التوت الأزرق الطبيعي خلال وجبة الفطور.

الزنجبيل أفضل مشروب لحرق دهون الظهر

الزنجبيل من التوابل الحريفة التي تضاعف من درجة حرارة الجسم، ما يساعد على حرق دهون الجسم، بما فيها دهون الظهر. إلى ذلك، يمنع شاي الزنجبيل إنتاج هرمون الكورتيزول Cortisol المتسبب في زيادة الوزن.

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