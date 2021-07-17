بالارقام.. تراجع إصابات ووفيات كورونا في روسيا

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا انخفاضاً لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي أنه تم تسجيل 25116 إصابة جديدة و787 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع معدلات الجمعة 25704 إصابات و799 وفاة.

وبتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" 5 ملايين و933 ألفاً و115 إصابة، منها 147 ألفاً و655 حالة وفاة، وتماثل 21437 شخصاً للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 5 ملايين و322 ألفاً و345 شخصاً.