اكتشفي فوائد شرب هذا المشروب السحري قبل العيد

بيروت - نادين محمد - الوزن الزائد، والبشرة الباهتة، والشعر الجاف وحتى الأظافر الهشة، كلها علامات تدل على أنك بحاجة إلى بعض الإرشادات التي يُمكنكِ إتباعها قبل العيد للحفاظ على جمالك. تعرفي مع "الجميلة"، على فوائد شرب كوب من اللبن الزبادي مُضاف إليه ملعقة من الخميرة للإستفادة منه على مستوى الرجيم والإطلالة الجمالية في عيد الأضحى المبارك.

فوائد شرب هذا المشروب السحري قبل العيد ستبهرك معرفتها

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فوائد الخميرة واللبن قبل العيد

لعبت الخميرة دوراً مهماً في النظام الغذائي البشري لآلاف السنين. هذه الفطريات عنصر حيوي في الخبز ومجموعة من الأطعمة الأخرى. في السنوات الأخيرة، بدأ العديد من الناس في استهلاك نوع معين من الخميرة يسمى الخميرة الغذائية. نظراً لمحتواها الغذائي، فإنَّ الخميرة في هذا الشكل قد تزيد من طاقة الشخص، وتدعم جهاز المناعة، وتُقدم فوائد صحية إضافية، ومن أبرزها:

تعزيز عملية حرق الدهون

وذلك نظرًا لغناها بعائلة الفيتامين B التي تسرّع عمليّة الأيض، كما تساعد الجسم بشكل ملحوظ على حرق الدهون والكربوهيدرات. أمّا فيما يتعلق باللبن الغنيّ بالبروبيوتيك، فيعمل أيضاً على تعزّيز عمليّة الهضم ومحاربة مشاكل الجهاز الهضميّ.

إشعاركِ بالشبع فترة طويلة

لأن مكوناتها الغنية بالبروتين والألياف قادرة على إشعاركِ بالشبع لمدّة أطول، فلا تجعلكِ تقعين ضحيّة الوجبات المتأخّرة في ساعات الليل.

تحفيز نمو الشعر

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تلعب الخميرة أيضاً دوراً فعالاً في تقوية الشعر، لأنّها تحتوي على البروتينات والأحماض الأمينيّة المهمّة لصحّة الخصلات. اضيفي إلى ذلك أنّ هذا المزيج يعمل على منع تساقط الشعر، كما يساعد أيضاً في إطالته وزيادة كثافته خصوصاً أنّ حمض اللاكتيك في الزبادي يقوّي بصيلات الشعر ويغذّيها.

منع ظهور التجاعيد

من الناحية الجمالية للبشرة، فغنى الحليب بمضادات الأكسدة والزنك يعمل على شدّ أنسجة البشرة. أمّا الخميرة فتحتوي على الأحماض الأمينيّة الأساسيّة التي تحفّز إنتاج الكولاجين في الجلد، ولكن عندما يجتمعان سوياً يحاربان التجاعيد، إلتهابات البشرة، يزيلان الإنتفاخ بل ويمنعان ظهور البثور.

دعم جهاز المناعة

يُمكن لسلالة الخميرة الموجودة في الخميرة الغذائية، دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب الناتج عن العدوى البكتيرية. قد يكون مفيداً أيضاً في علاج الإسهال.

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