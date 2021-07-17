صحة ورشاقة

المغرب يسجل 2791 إصابة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية امس تسجيل 2791 إصابة جديدة بفيروس مقارنة مع 2571 الخميس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 552635.

 

وأشارت البيانات أيضاً إلى تسجيل تسع وفيات جديدة، انخفاضا من 14 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي إلى 9427.

 

وقال بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الخميس على أنه تقرر في ظل التدابير الاحترازية من عدوى الوباء "عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، نظراً للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظراً لصعوبة توفير شروط التباعد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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