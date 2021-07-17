المغرب يسجل 2791 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية امس تسجيل 2791 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 2571 الخميس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 552635.



وأشارت البيانات أيضاً إلى تسجيل تسع وفيات جديدة، انخفاضا من 14 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي إلى 9427.

وقال بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الخميس على أنه تقرر في ظل التدابير الاحترازية من عدوى الوباء "عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، نظراً للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظراً لصعوبة توفير شروط التباعد".