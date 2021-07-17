التطعيم الكامل ضروري للحماية من سلالة دلتا.. لهذا السبب

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

أشار المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهو الهيئة المسؤولة عن الصحة في الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، نظراً لانتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس شديدة العدوى.



وقال المركز ،الذي يتخذ من ستوكهولم مقراً له، ووكالة الأدوية الأوروبية الأربعاء،إن اتباع البرنامج الموصى به للتطعيم، في حالة اللقاحات التي تنتجها فايزر/بيونتك ومودرنا وأسترازينيكا التي تقدم جرعتين من اللقاح، هو أمر ضروري للاستفادة من أعلى حماية ممكنة ضد الفيروس.

وأضافا ، مستخدمين الأسماء التجارية لللقاحات، أن الأدلة الأولية تشير إلى أن كلتا الجرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا التي تعطى على جرعتين مثل كوميرناتي أو سبايكفاكس أو فاكسيفريا ضروريتان لتوفير حماية كافية ضد سلالة دلتا المتحورة.

ويتم حث مواطني الاتحاد الأوروبي على تلقي التطعيم والالتزام بالعدد الموصى به من الجرعات.

ويقدر المكز أن "سلالة دلتا" المتحورة شديدة العدوى، التي ظهرت لأول مرة في الهند، سوف تمثل 90% من جميع الإصابات الجديدة بالفيروس في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أغسطس (آب).

ومن ثم فانه من الضرورى أن تسرع دول الاتحاد الأوروبى حملات التطعيم وتغلق الثغرات أمام الحصول على المناعة في أسرع وقت ممكن.

ومن السابق لأوانه أيضاً تأكيد ما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعة إضافية من اللقاح ومتى يكون ذلك.