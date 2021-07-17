شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتبدأ رحلة الدايت.. أوقات تجنبها لضمان نجاح خطة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون بدء نظام غذائي لفقدان الوزن أو تحسين حالتك الصحية أمرًا مربكًا للغاية، وقد يكون من السهل أن تقرر البدء في تناول الطعام الصحي، ولكن من أين نبدأ هو ما يجده معظم الناس صعبًا، وفقًا للعلم، فإن بدء رحلة الدايت في أيام محددة يقلل من فرص نجاحك، فيما يلي بعض الأيام التي لا يجب فيها البدء في اتباع نظام غذائي، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

قبل حدث مهم أو مشروع في العمل

الإجهاد والنظام الغذائي لا يسيران جنبا إلى جنب، عندما نشعر بالتوتر، نميل إلى تناول المزيد من الكربوهيدرات غير الصحية، لذلك إذا كان من المقرر إقامة حدث كبير في العمل أو كان عليك إنهاء عمل كبير اقترب موعده النهائي، فحاول ألا تبدأ شيء جديد مثل الدايت، حيث إن فرص التخلي عن السير على نظام غذائي محدد مرتفعة في هذا الوقت، يمكنك القيام بذلك بعد الانتهاء من مشروعك بعد أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتكون أيامك أكثر استرخاءً.



لا تبدأ دايت أثناء انجاز مشروع فى عملك

في عطلات نهاية الأسبوع

إذا كنت تخطط للدايت فى أيام العطلة الأسبوعية، فهذا ليس جيدًا، لأن فى العطلات يكون لدينا الكثير من وقت الفراغ، وقد يكون الالتزام بخطة النظام الغذائي فيها أمرًا صعبًا، فقد يصعب مقاومة إغراء تناول طعامنا المفضل.



لا تبدأ دايت بعد الاجازات

بعد الإجازات

كثير من الناس يأكلون ما يرضي شعورهم في فترة الإجازات، ثم يعودون للركض على جهاز المشاية عندما يعودون إلى المنزل، لكن الخبراء يعتقدون أن اتباع نظام غذائي بعد الإجازة يمكن أن يكون أسوأ وهو وصفة مثالية للفشل، حيث وفقًا لدراسة أجريت عام 2002، فإن التخطيط لاتباع نظام غذائي في المستقبل قد يكون له تأثير نفسي وقد تأكل أكثر من المعتاد في إجازتك، يعتقد معظم الناس أنهم سيتبعون نظامًا غذائيًا بمجرد انتهاء إجازتهم، لذلك فهم يأكلون بنهم في أيام العطلات.