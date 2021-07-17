مشروب يقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. ما هو؟

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

ارتفاع ضغط الدم، الذي تصفه منظمة الصحة العالمية بـ"القاتل الصامت"، كون معظم المصابين بفرط ضغط الدم لا يُظهرون أعراضا إطلاقا، تزيد خطورته للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم مصابون بهذا المرض، وتصل تداعيات إهماله إلى السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى.



ويعد ارتفاع ضغط الدم عامل خطر يساهم في الإصابة بأمراض القلب، وثبت أن بعض العناصر الغذائية قادرة بشكل خاص على تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وحددت الأبحاث مكونات معينة يمكن أن تساعد في درء خطر ارتفاع ضغط الدم. ويندرج شاي أولونغ - شاي صيني تقليدي مصنوع من أوراق نبات كاميليا سينينسيس - ضمن هذه الفئة.

وفحصت دراسة نشرت في مجلة JAMA Network، الآثار طويلة المدى لشرب الشاي الصيني الأسود على مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

وصُممت الدراسة بعناية واستخدمت عددا كبيرا من الأشخاص (1507 شخصا تضمنت 711 رجلا و796 امرأة).

وجمع الباحثون معلومات مفصلة عن استهلاك الشاي وأنماط الحياة الأخرى والعوامل الغذائية المرتبطة بمخاطر ارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت النتيجة أن أولئك الذين شربوا ما لا يقل عن 120 مل/يوم (نصف كوب) من الشاي الصيني الأسود لمدة عام، تقل لديهم مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46٪ مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

وعلاوة على ذلك، بين أولئك الذين شربوا 120 إلى 599 مل/يوم (كوبان ونصف الكوب)، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65٪.

وخلص الباحثون إلى أن استهلاك شاي أولونغ المعتاد بما لا يقل عن 120 مل/يوم لمدة عام واحد، "يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الصينيين".

وتشرح Mayo Clinic: "يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم حتى 10 ملم زئبق لدى الأشخاص الذين نادرا ما يستهلكونه. لكن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام قد يعانون من تأثير ضئيل أو معدوم على ضغط الدم لديهم".

ووفقا لهيئة الصحة، "لمعرفة ما إذا كان الكافيين يرفع ضغط الدم لديك، افحص ضغطك في غضون 30 دقيقة من تناول مشروب يحتوي على الكافيين. وإذا زاد ضغط الدم لديك بمقدار 5 إلى 10 ملم زئبق، قد تكون حساسا لتأثيرات الكافيين التي ترفع من ضغط الدم".