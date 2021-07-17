بريطانيا تعتزم تطعيم 35 مليون شخص مجاناً ضد الإنفلونزا

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن بريطانيا تعتزم تقديم جرعات لقاح مجانية ضد الإنفلونزا لأكثر من 35 مليون شخص، من بينهم كل طلبة المدارس الثانوية هذا الشتاء.



وقال جاويد، اليوم، إن برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، الذي سيبدأ في سبتمبر، سيكون الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة، داعياً الجميع إلى تناول اللقاح.

وأضاف جاويد: "الإنفلونزا يمكن أن تكون مرضاً خطيراً، ونريد أن نبني جداراً من الحماية من خلال تحصين عدد قياسي من الأشخاص".

وأوضح أنه "مع اقتراب الشعب من الحياة الطبيعية، يجب أن نتعلم أن نعيش مع كوفيد-19 بجانب الفيروسات الأخرى"، مشيراً إلى أن تقديم لقاحات مجانية ضد الإنفلونزا لملايين الأشخاص يهدف إلى المساعدة على حمايتهم في الشتاء المقبل.