صحة ورشاقة

35 مليون جرعة لقاح "مجانية" لمواجهة الإنفلونزا في بريطانيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، أن بريطانيا تعتزم تقديم جرعات لقاح مجانية ضد الإنفلونزا تقدر بـ35 مليون جرعة.

وقال جاويد، السبت، إن برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية الذي سيبدأ في سبتمبر/ أيلول سيكون الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة وحث الجميع على تناول اللقاح.

وأكد جاويد: "الإنفلونزا يمكن أن تكون مرضا خطيرا ونريد أن نبني جدارا من الحماية من خلال تحصين عدد قياسي من الأشخاص"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وأضاف: "مع اقتراب الشعب من الحياة الطبيعية، يجب أن نتعلم أن نعيش مع كوفيد-19 بجانب الفيروسات الأخرى، ونحن نقدم لقاحات مجانية ضد الإنفلونزا لملايين الأشخاص للمساعدة في حمايتهم في الشتاء المقبل".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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