شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحارب مشاكل البشرة وحب الشباب.. منها الجزر والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما نفكر في ما نأكله وما لا نأكله عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نضارة بشرتنا، في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تفسد عملية التمثيل الغذائي لدينا، فإن بعضها قد يسبب أيضًا مشاكل للجلد والبشرة، ويوضح التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة البشرة.

فيما يلى.. أفضل الأطعمة المفيدة لصحة البشرة والجلد:

1- الأطعمة الغنيبة بفيتامين (أ) مفيدة جدًا للبشرة، مثل الجزر فهو أفضل مصدر لفيتامين أ وهو متوفر في الغالب طوال العام، حيث يساعد على تحسين نسيج الجلد، ويتحكم أيضًا في تساقط الشعر.

2- البقوليات، هى مصدر جيد لمركب (ب) وهو ضروري جدا لبشرة متوهجة، حيث يساعد في التخلص من التصبغات والهالات السوداء تحت العينين ويساعد على تحسين الدورة الدموية.

3- فيتامين سى، حيث يعتبر البرتقال من أكثر الفواكه شهرة وغنية بفيتامين سى، حيث تحتاج بشرتنا إلى هذا الفيتامين طوال الوقت، فهو يساعد في علاج مشاكل تصبغ البشرة وحب الشباب ويعمل على توحيد لون البشرة.

4- فيتامين د وفيتامين هـ مهمان لبشرتك، يمكنك الحصول عليهما من خلال السمن أو الزبدة أو عن طريق تناول الفواكه المجففة والمكسرات، حيث يساعدان في تجديد شباب الجلد وحمايته من الجفاف المفرط.

5- الخضراوات الورقية، فهى مليئة بالمعادن وتساعد في إزالة السموم من الجسم وبالتالي الحفاظ على توهج البشرة، كما أنها تساعد على إزالة البقع وتحسين شحوب الجلد.