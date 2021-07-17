شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي متوسطي يمكن أن يقلل من خطر الموت القلبى المفاجئ، وفقا لتقرير موقع "thehealthsite" .

وقالت الدراسة إن حمية البحر الأبيض المتوسط ​ ​​هي طريقة لتناول الطعام يعتمد فيها الناس عمومًا على الأطعمة النباتية الصحية وليس الكثير من الأطعمة الحيوانية ، باستثناء الأسماك والمأكولات البحرية.





حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تقلل من خطر الموت المفاجئ للقلب أكدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا حمية البحر الأبيض المتوسط الصارمة والتقليدية أكثر من غيرهم كان لديهم خطر أقل بنسبة 26 ٪ للوفيات القلبية المفاجئة من أولئك الذين تناولوا حمية البحر الأبيض المتوسط ​​من حين لآخر، ومع ذلك، كان هذا صحيحًا فقط بالنسبة لأولئك الذين لم يكن لديهم تاريخ سابق للإصابة بأمراض القلب التاجية قبل بدء البحث. حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تقلل من خطر الموت المفاجئ للقلب





كيف أجريت الدراسة؟وتابع الباحثون 21000 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 وما فوق من 2003 و 2007 ، ضمن الدراسة، وكان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة أسباب انتشار السكتة الدماغية.

وكان 66٪ من المشاركين من النساء ، و 33 ٪ من الذكور، وتم إعطاء المشاركين استبيانًا غذائيًا لتقييم نوع نظامهم الغذائي وتكرار استهلاكهم للأغذية ، بالإضافة إلى عدد المرات والكميات التي استهلكوا فيها 110 عناص غذائية مختلفة في العام السابق.

ووجدت الدراسة أن الأفراد الذين يلتزمون بالنظام الغذائي التقليدي للبحر الأبيض المتوسط ​​أكثر من غيرهم كان لديهم خطر أقل بنسبة 26 ٪ من الوفيات القلبية المفاجئة من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وتدعم هذه النتائج فكرة أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تجنب أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة.



الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها عند اتباع نظام غذائي متوسطي الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها عند اتباع نظام غذائي متوسطي

الأطعمة الأساسية التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي:

الخضار مثل الطماطم والبروكلي والبصل والخيار وغيرها

الفواكه مثل التفاح والموز والعنب والتمر وغيرها

المكسرات والبذور

البقوليات

السمك و المأكولات البحرية

الدواجن

منتجات الألبان

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو وزيت الأفوكادو وغيرها

كل الحبوب

الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف

الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة وما إلى ذلك.

الدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة المصنعة

اللحوم المصنعة للغاية

مشروبات سكرية

زيوت مكررة

أطعمة يجب تجنبها عند اتباع نظام غذائي متوسطي: