شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اللقاح المعزز وفوائده للحماية من متغيرات كورونا الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل العالم أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهناك لقاحات تقدم على شكل جرعتين وأخرى مفردة لمواجهة السلالات والطفرات الجديدة لفيروس كورونا، وهناك بعض الآراء التى ظهرت حول ضرورة الحصول على جرعة معززة أو ثالثة من لقاح كورونا، تعمل على تعزيز الفاعلية.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا ثبت سريريًا أن بعض جرعات لقاحات كورونا المعززة فعالة وتحمل مناعة أعلى ضد الفيروس التاجى.

ما هى حقنة اللقاح المعزز؟

تعمل الجرعة المعززة للقاح كورونا كجرعة إضافية تقوى الحماية وتوفر المزيد من الخصائص الدفاعية لجهاز المناعة لمنع أى هجمات من مسببات الأمراض.

كيف يعمل اللقاح المعزز؟

تمامًا مثل اللقاحات التىى يتم استخدامها، تقوم الجرعات المعززة بتدريب الجهاز المناعى على مقاومة الفيروس، كما أن الحقن المعززة تستهدف العديد من المتغيرات المثيرة للقلق.

والجرعة المعززة بمجرد حقنها تحفز الخلايا التى تتذكر العدوى والطفرات المحددة التى تثير القلق، لذلك يمكن أن يكون حقن اللقاحات مفيد بشكل خاص ضد كل من المتغير الأصلى (البديل ألفا لفيروس كورونا) والطفرات الإضافية مثل Beta أو Delta أو Gamma أو Delta Plus. وبالتالى يمكن للجرعة الإضافية أن تعزز الدفاع المناعى ضد المتغير الأصلى المعنى، وتحفز المزيد من الأجسام المضادة.