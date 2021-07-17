صحة ورشاقة

حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في المكسيك

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 275 وفاة و12420 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس خلال 24 ساعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 236015بينما سجلت البلاد مليونين و642068 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير، وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 %على الأقل من الرقم الرسمي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تحتاج لنحو 17 مليار دولار لتمويل مكافحة جائحة "كوفيد-19".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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