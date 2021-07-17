شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إسعافات أولية للنساء حال الإصابة بحرقة الوجه بسبب أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض المباشر لأشعة الشمس يؤثر على الجلد ويسبب له بعض الإصابات خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة، ووفقا لتقرير نشره موقع health line الطبى فإن السيدات اللاتى يخرجن فى وقت الذروة لأشعة الشمس ويشعرن بحرقة وحكة فى الوجه لابد أن يتجنبن أشعة الشمس على الفور، ويتجهن لغسل الوجه من أى أدوات تجميل حتى لا تصل بها الأعراض إلى الكلف والبقع.

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع أن السبب فى ظهور بقع حمراء وتقرحات هى وضع أدوات الماكياج على الوجه والتعرض لأشعة الشمس الحارقة، ما يخلق التهابا شديدا يصل إلى مرحلة البقع البنية، وتعتبر أشعة الشمس فوق البنفسيجية ضارة فى كل المواسم سواء الصيف أو الشتاء ولابد من توخى الحذر منها.

وأوضح التقرير أن هناك عددا من الأسعافات الأولية التى يجب أن تتخذها السيدات فى حالات حرقان وحكة الوجة بعد التعرض لأشعة الشمس ومنها :

1 مسح كل أدوات التجميل .

2 استخدام كمادات الماء البارد .

3 وضع الكريمات المرطبة للبشرة .

4 استخدام كريمات الحماية من الشمس وإزالة البقع البنية .

5 الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة .

وقال الموقع إن أشعة الشمس تتفاعل دائما مع المواد الكيماوية التى تصنع منها أدوات التجميل فتؤدى فى البداية إلى أعراض مثل الهرش والحرقان ثم إلى مرض الكلف والبقع على الوجه، ولابد من أخذ الحذر فى هذه الحالات والابتعاد عن أشعة الشمس خلال فترة الذروة.

وكانت أحدث الدراسات الطبية أكدت أن أكثر المشاكل التى تظهر فى فصل الصيف لكل الفئات العمرية وخاصة عند البنات هى التينيا الملونة، وتأتى نتيجة ارتفاع درجة الجو والتى ترتفع معها درجة حرارة الجلد وزيادة العرق وتأخذ شكل بقع بيضاء أو بنى فاتح أو وردى على الجلد ، ولا يصحبها أى أعراض أخرى.

وأن التينيا الملونة تظهر فى مناطق متعددة فى الجسم مثل الرقبة، والصدر، والأكتاف، والذراعين، وكذلك على الظهر، وتظهر أكثر لدى البنات اللاتى يرتدين ملابس داكنة اللون فى الشمس الحارقة خلال فصل الصيف، حيث إن ارتفاع حرارة الجو يساعد على سخونة الجلد وانتشار التينيا الملونة فى مناطق مختلفة.