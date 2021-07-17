شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على ضرورة تقشير وجهك للتخلص من الجلد الميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقشير بشرتك هو طريقة رائعة للتخلص من الجلد الجاف وتعزيز التجدد السريع للخلايا، ويوصي معظم أطباء الجلد بتقشير بشرتك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويمكن أن يكون تقشير بشرتك بغسول وجه أو مقشر كيميائي أو فرشاة للوجه لتقليل حب الشباب والجفاف ومنح وجهك ملمسًا متجانسًا، وفقا لتقرير لموقع Insider.

معرفة وقت التقشير أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بشرتك، وهناك ثلاث علامات تشير إلى أن الوقت قد حان لتقشير وجهك.

بشرتك متقشرة وجافة

من الطرق السهلة لمعرفة أن الوقت قد حان للتقشير هو ما إذا كانت بشرتك تحاول جاهدة التخلص من الخلايا الميتة، يهدف التقشير إلى مساعدة الجسم في عملية التخلص الطبيعية من الجلد الميت، لذلك إذا رأيت قشورًا حول وجهك ، فقد حان الوقت.

وأفضل طريقة لتقشير البشرة الجافة هي استخدام مقشر كيميائي ، حيث يمكن أن يتمزق الجلد الجاف بسهولة، التقشير الذي يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي (AHA) مفيد للبشرة الجافة لأنه يزيل الجلد الميت بلطف.

خديك وجبهتك وذقنك دهنية

يمكن أن يؤدي الاستمرار لفترة طويلة دون التقشير إلى زيادة إنتاج زيت بشرتك، إذا كان وجهك ينتج دهونًا أكثر من المعتاد، فقد يعني ذلك أن وجهك يواجه مشكلة في الاحتفاظ بالرطوبة.

استخدام مزيج من مقشر يحتوي على حمض الساليسيليك ومقشر طبيعي، مثل الفرشاة، يمكن أن يساعد في التخلص من الزيوت الزائدة وإزالة حب الشباب، يوصي الخبراء بتقشير البشرة الدهنية حتى ثلاث مرات في الأسبوع.

يبدو وجهك باهتًا

إذا كان وجهك يبدو باهتًا يمكنك إعطاء بشرتك توهجًا إضافيًا عن طريق التقشير، يمكن أن تساعد إزالة الطبقة الميتة من الجلد على وجهك في منحك مظهرًا أكثر يقظة، اعتمادًا على نوع بشرتك، يمكنك استخدام مقشر كيميائي أو فيزيائي لإزالة هذه الطبقة الإضافية من الجلد.