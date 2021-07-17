شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة داخل مطبخك تكبح شهيتك وتمنحك الشعور بالشبع.. بدون أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى ملايين الأشخاص حول العالم من مرض السمنة، التى تشكل خطرا على صحتهم، لأنها تؤدى إلى العديد من المضاعفات الخطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع مستويات ضغط الدم، لذا فلابد من الالتزام بنظام غذائي صحى لخسارة الوزن بطرق آمنة.

ويلجأ الكثيرون إلى العقاقير والأدوية أملا فى فقدان الوزن وتحقيق حلم النحافة بالوصول إلى جسم رشيق، إلا أن تناول تلك الأدوية قد ينتج عنها آثار جانبية خطيرة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فهناك بعض الأطعمة التى تسهم فى خسارة الوزن وتعمل على سد الشهية دون اللجوء إلى أدوية " التخسيس" ، ومن أبرز تلك الأطعمة والمشروبات ما يلى:



1.القرفة 1.القرفة

من المشروبات السحرية التى تقاوم الالتهابات كما أنها مصدر جيد للألياف والحديد والكالسيوم، لذا فهى تسهم أيضا فى منحك الشعور بالشبع لأنها تعمل على استقرار مستويات السكر بالدم، وبالتالى يبقى هرمون الأنسولين الذى يطلق عليه هرمون "الجوع" فى مستويات طبيعية مما يؤدى إلى عدم الرغبة فى تناول الطعام .





2.اللوز على الرغم من علاقة المكسرات بزيادة الوزن، إلا أن تناول حصة بسيطة من اللوز يمنحك الشعور بالشبع، لأنه غنى بالدهون المفيدة بجانب احتوائه على فيتامين E، ومضادات الأكسدة، فضلا أنه مصدر جيد للألياف، كما يساعد فى تعزيز صحة الدماغ وتقوية الذاكرة.







4.الشيكولاتة الداكنة 4.الشيكولاتة الداكنة

3.الحلبة لأنها تسهم فى ابطاء امتصاص السكريات بالجهاز الهضمي بجانب قدرتها فى تحسين مستويات السكر في الدم، وبالتالى تعزز شعورك بالشبع كما أنها غنية بالألياف.

تحتوى الشيكولاتة الداكنة التى ترتفع بها كميات الكاكاو إلى أكثر من 70%على نوعيات دهون معينة تساعد فى منح الشعور بالشبع وسد الشهية.





5.زبدة الفول السوداني تعد وجبة خفيفة وتحمل العديد من الفوائد الصحية لأنها غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية التى تمنحك الشعور بالشبع وتخفض رغبتك فى تناول الطعام .