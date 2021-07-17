شكرا لقرائتكم خبر عن دايت نوع الأكل الواحد فكرة سيئة لإنقاص وزنك.. اعرف أضراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثير من الأشخاص لخسارة الكيلوجرامات الزائدة بأي طريقة لفقدان الوزن، حيث يجربون كل ما هو متاح من التمارين المكثفة إلى خطط النظام الغذائي التقييدية، ومع ذلك ، واتباع نظام غذائي أحادي أو تناول طعام واحد فقط هو أسلوب لفقدان الوزن يجربه البعض ويقال إن لها فوائد معينة، غير أنه لا تخلو من العيوب، وفقا لتقرير لموقع INSIDER.

ما هو النظام الغذائي أحادي الاتجاه أو النظام الغذائي الأحادي؟

النظام الغذائي الأحادي أو النظام الغذائي أحادي الاتجاه هو نوع من النظام الغذائي يستهلك فيه الشخص عنصرًا غذائيًا واحدًا أو مجموعة غذائية واحدة فقط لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر، الطرق المتبعة في ذلك هو دايت الحليب، والنظام الغذائي بالفواكه، أو اللحوم ، أو وجبة البيض.

هل يساعد في إنقاص الوزن؟

يمكن أن تثبت الأنظمة الغذائية الأحادية فعاليتها بالنسبة للبعض، ولكن كل هذا يتوقف على نوع الطعام الذي تختار تناوله، إفتناول طعام واحد فقط لا يعني أنه يمكنك تناول أي شيء تحبه وبأي كمية، كل شيء يجب القيام به بترتيب مقيد.على سبيل المثال، إذا اخترت طعامًا نباتيًا منخفض السعرات الحرارية ، فمن المحتمل أن تفقد بعض الوزن ومع ذلك، إذا كنت تتناول أطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الشوكولاتة ، فمن المحتمل أن يزداد وزنك.

بالنسبة للنظام الغذائي الأحادي، فإن بعض الأطعمة الشائعة التي يمكنك اختيار تناولها هي البطاطس والتفاح والحليب والكمثرى والبيض والموز والشوكولاتة، وبعض المجموعات الغذائية التي تتكون من اللحوم والخضراوات والبقوليات والفواكه التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الأحادي.

هل تناول غذاء واحد فقط لإنقاص الوزن صحي وآمن؟

الأنظمة الغذائية الأحادية مقيدة للغاية، فهو بسيط وسهل المتابعة ، نظرًا لعدم وجود العديد من الإرشادات التي يجب اتباعها مثل الحميات الغذائية الأخرى، يمكن أن يثبت أيضًا أنه أمر رائع بالنسبة لأهداف إنقاص الوزن على المدى القصير لأنه يقلل من معظم الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية في هذه العملية.

ومع ذلك ، من المهم أيضًا ملاحظة أنه إلى جانب تقليل الأطعمة عالية السعرات الحرارية ، فإنه يحرمك أيضًا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والصحية للغاية، وهذا هو السبب في أنها غير مستدامة.

لماذا تناول طعام واحد فقط لإنقاص الوزن فكرة سيئة؟

على الرغم من أن النظام الغذائي الأحادي قد يزيد من فرصك في فقدان الوزن، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى نقص العناصر الغذائية الضرورية ويجعلك تحد من أنواع مختلفة من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الصحية أكثر عرضة لضعف الجهاز المناعي، كما انه يشجعك أيضًا على اللجوء إلى عادات الأكل غير الصحية، بينما يشدد النظام الغذائي الأحادي على تناول طعام واحد إلا أنه لا يشجع على أي نشاط بدني بمرور الوقت ، فإنه يبني علاقة غير صحية مع طعامك مما يسبب ضررًا أكثر من أي فائدة.

ومع ذلك، فإن الأنظمة الغذائية الأحادية، على الرغم من أنها قد تبدو فعالة في إنقاص الوزن، إلا أنها ببساطة غير مستدامة ومقيدة للغاية قد لا يكون عمليًا وسهل المتابعة.