شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين فقر الدم المنجلى وخطر الإصابة بـ كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض فقر الدم المنجلي (SCD) هو حالة وراثية تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، والتعايش مع هذه الحالة في أوقات كورونا ليس بالأمر السهل ويجب اتخاذ احتياطات إضافية.

الأشخاص المصابون بمرض الخلايا المنجلية أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 لأنهم يعانون من نقص المناعة، لذا يجب أن يكونوا حذرين أثناء الوباء، والتأكد من اتباعهم للبروتوكولات بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وما إلى ذلك. يمكن أن يساعد القليل من الحذر والوعي والإدارة اليومية في تجنب المخاطر.



الخلايا المنجلية وفيروس كورونا

ما هو مرض فقر الدم المنجلي؟

وفقا لموقع "healthsite"، في مرض الخلايا المنجلية، تصبح خلايا الدم الحمراء المرنة عادة (كرات الدم الحمراء) صلبة ولزجة وتكتسب شكل منجل أو هلال، تتجمع كرات الدم الحمراء المنجلية الشكل معًا وترتبط بجدران الأوعية الدموية، ويؤدي هذا إلى قطع إمدادات الدم والأكسجين عن أجزاء الجسم أو الأعضاء المختلفة مما يؤدي إلى تلف الأعضاء أو حتى السكتة الدماغية.

ينتج المرض عن طفرة في الجين الذي يتحكم في إنتاج كرات الدم الحمراء، وتحمل الخلايا المنجلية نوعًا من الهيموجلوبين يساهم في تكوين المنجل المميز، في حين أن الشخص الذي يحمل جين الخلية المنجلية قد يكون حاملًا بدون أعراض، يظهر مرض داء الكريّات المنجلية في أولئك الذين يرثون جينين من الخلايا المنجلية، واحد من كل والد "ناقل".

تشمل بعض المضاعفات التي تصيب الشخص المصاب بفقر الدم المنجلي فقر الدم، والألم، والنمو البطيء، ومشاكل الرؤية، وانخفاض المناعة،وحصى المرارة والسكتة الدماغية.

إدارة الألم

تعتبر إدارة الألم جانبًا مهمًا جدًا من داء الكريّات المنجلية، يجب على المرضى الذين يعانون من هذه الحالة أن يظلوا على اتصال بطبيبهم بانتظام ومعرفة كيف يمكنهم تخفيف آلامهم، يمكن أن يكون هذا من خلال الأدوية أو العلاجات الأخرى. قد تكون هناك أشياء معينة يمكن أن تسبب الألم ويجب تجنبها. كما هو الحال مع أي حالة أخرى ، لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع حتى في SCD. تعرف على أفضل ما يناسبك وقم بإدارة حالتك وفقًا لذلك بالتشاور مع طبيبك.

إدارة الأعراض

في حين أنها حالة مزمنة ، فمن الممكن للناس أن يعيشوا حياة كاملة وأن يواصلوا معظم أنشطتهم اليومية مع الإدارة السليمة، تهدف معظم طرق العلاج لهذه الحالة إلى تخفيف الألم والآثار الجانبية الأخرى بشكل عرضي، تمامًا كما هو الحال مع أي حالة أخرى ، هناك القليل من الأشياء التي يجب على الأشخاص المصابين بفقر الدم المنجلي أن يضعوها في الاعتبار لمنع تفاقم الأعراض.