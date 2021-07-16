شكرا لقرائتكم خبر عن كل شيء عن نظام الكيتو وأنواعه.. لو مبتدئ فى الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظام كيتو الغذائي هو أحد الطرق المتبعة للدايت وفقدان الوزن وهو يعتمد على قطع جميع الكربوهيدرات تقريبًا من نظامك الغذائي وتناول الدهون والبروتين، تشمل الأطعمة الشائعة التي يجب تناولها في الكيتو اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وزيت الزيتون والأفوكادو، قد تشمل الآثار الجانبية لنظام كيتو الغذائي الغثيان والإمساك والصداع وحتى القيء.

ووفقا لتقرير لموقع INSIDER تظهر الأبحاث أن نظام الكيتو يمكن أن يكون فعالا في المساعدة في مكافحة الأمراض المتعلقة بالسمنة ومع ذلك، فإن حمية الكيتو ليست للجميع.

ما هي حمية الكيتو؟

النظام الغذائي الكيتوني هو نظام غذائي مقيد، حيث تستبدل الكربوهيدرات بالأطعمة الدهنية، على سبيل المثال ، عادةً ما يتم التخلص من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز والأرز والبطاطس، أو تقليلها بشدة ، لأنها ستؤدي بسهولة إلى تجاوز حد 20-50 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا وفي الوقت نفسه، يتم إعطاء الأولوية للأطعمة الدهنية منخفضة الكربوهيدرات والبروتين والخضراوات غير النشوية.

هناك بعض الاختلاف في نظام كيتو الغذائي لتلائم نمط حياتك وتفضيلاتك الغذائية، فيما يلي ستة أنواع مختلفة من حمية الكيتو:

الكيتو المعياري: يعني نظام كيتو الغذائي بشكل أساسي أن الشخص يحد من استهلاك الكربوهيدرات إلى 20-50 جرامًا ويصل إلى 40-60 جرامًا من البروتين يوميًا، وهو نظام لا يشجع أيضًا على تناول الوجبات السريعة.

الكيتو الحاد: تلتزم فيه بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أقل من 50 جرامًا في اليوم.

الكيتو السريع: يعتبر مزيجًا من نمطين أساسيين للنظام الغذائي يتطلب نظام كيتو ويضيف قيودًا زمنية على الصيام المتقطع.

الكيتو النباتي: حمية الكيتو النباتية تركز على الأطعمة النباتية منخفضة الكربوهيدرات وعالية البروتين.

حمية الكيتو المستهدفة: هذا النوع من الكيتو مناسب للرياضيين الذين يحتاجون إلى المزيد من الكربوهيدرات بسبب التمارين المكثفة.

ماذا تأكل في حمية الكيتو؟

يتكون النظام الغذائي الكيتونى النموذجي من 75٪ دهون و 20٪ بروتين و 5٪ كربوهيدرات، تشمل الأطعمة الشائعة التي يُسمح لك بتناولها في حمية الكيتو ما يلي:

لحوم

بيض

ألبان كاملة الدسم

خضراوات ورقية وخضراوات غير نشوية

المكسرات

الأفوكادو

زيت الزيتون

جبن

زبدة الفول السوداني (خالية من السكر أو بدون سكر مضاف)

كميات صغيرة من التوت

خبز

مكرونة

فاصوليا

موز

تفاح

الأطعمة المصنعة

أرز

بطاطا

السكر بشكل عام

الأطعمة الشائعة التي يُنصح بتجنبها أثناء اتباع نظام الكيتو دايت هي:ماذا يفعل الكيتو بجسمك؟

عند اتباع نظام الكيتو ، يتوقف جسمك عن الاعتماد على الكربوهيدرات كمصدر رئيسي للطاقة ما يحول جسمك إلى حالة استقلابية تسمى الكيتوزية، تبدأ الحالة الكيتونية عندما يعمل التمثيل الغذائي للدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات ، وينتج جزيئات تسمى الكيتونات في هذه العملية.