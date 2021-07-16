شكرا لقرائتكم خبر عن الريجيم الكورى أسرع طريقة لخسارة 7 كيلو من وزنك خلال أسبوع.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الريجيم الكورى هو أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يعتمد على أطعمة معينة ويتجنب تناول الأطعمة المصنعة أو الغنية بالدهون أو الأطعمة السكرية.

ويسهم الريجيم الكورى فى خسارة نحو 7 كيلو أسبوعيا، حيث يعتمد على النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، كما يسهم فى منح بشرتك النضارة وتحسين حالتك الصحية على المدى البعيد.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، يعتمد الريجيم الكورى على تلك الخطوات:





1.تجنب تناول الدهون تناول كميات أقل من الدهون، وكميات أقل من الصلصة والزيوت والتوابل .





2.تجنب السكريات المضافةلابد من استبدال البسكويت والحلويات والآيس كريم والمخبوزات الأخرى بالفواكه الطازجة.





3.تناول المأكولات البحرية تعد الأسماك من أشهر الأطباق فى هذا الريجيم لأنها منخفضة السعرات الحرارية وتمنحك الشعور بالشبع بجانب فوائدها الأخرى.





4.تجنب منتجات الألبان لابد من تجنب المنتجات المصنوعة من الألبان مثل الزبادي وغيرها من الأطباق الذي يكون اللبن جزء منها.





5.الأرز على الرغم من علاقة الأرز والنشويات بزيادة الوزن، إلا أن الريجيم الكورى يعتمد على تناول الأرز والمكرونة المسلوقة أو المطهية على البخار، لأنها منخفضة السعرات وتمنحك الشعور بالشبع.





6.المنتجات الحيوانية يعد البروتين الحيواني ركيزة هامة فى هذا النظام الغذائي والذى يتمثل فى الأسماك واللحوم والدواجن والبيض



