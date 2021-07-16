تلوث الهواء يُضعف مهارات الإملاء و القراءة والرياضيات لدى الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 10:23 مساءً - تحذّر دراسة جديدة من أنّ الأطفال الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء لديهم مهارات تهجئة وقراءة ورياضيات أضعف.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل ” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

كما أنّ لديهم مستويات أفقر من التحكم المثبط، وهي القدرة المعرفية على إيقاف التفكير التلقائي أو العمل أو الشعور، كما تدعي الدراسة.

قام المؤلفون باستقطاب نساء حوامل من ثلاث مناطق في مدينة نيويورك، وهي واشنطن هايتس ، ووسط هارلم ، وجنوب برونكس.

سجلوا مستويات التعرض لملوثات مسرطنة وتابعوا أداء الأطفال بعد حوالي عقد من الزمان.

في حين أنّ سبب الارتباط لا يزال غير مؤكداً ، يقترح الباحثون أنّ التعرض للملوث قد يؤثر على تعطيل تطور الجنين في الرحم.

خلال فترة تكوّن الجنين ، يكون الدماغ سريع النمو عرضة لـ “الإهانات السمية العصبية” ، كما يقول الباحثون ، والتي قد تظهر لاحقاً “على أنها نتائج صحية جسدية وعقلية ضارة في مرحلة الطفولة والبلوغ”.

وقد أجريت الدراسة من قبل الباحثين في مركز كولومبيا للصحة البيئية للأطفال (CCCEH) في كلية مايلمان في جامعة كولومبيا للصحة العامة ومركز جامعة كولومبيا ايرفينغ الطبي.

قالت مؤلفة الدراسة جولي هيربستمان ، مديرة CCCEH والأستاذة المساعدة في علوم الصحة البيئية في كلية كولومبيا ميلمان.”تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدبيات التي توضح الآثار الصحية الضارة للتعرض قبل الولادة لتلوث الهواء على نتائج صحة الطفل ، بما في ذلك التحصيل الأكاديمي”.

“قد يؤدي خفض مستويات تلوث الهواء إلى منع هذه النتائج السلبية وبالتالي إلى تحسينات في التحصيل الأكاديمي للأطفال.”

تابعت الدراسة 200 طفلاً مسجلين في دراسة في شمال مانهاتن وبرونكس ، بقيادة الباحثين في CCCEH.

تابعت الدراسة في البداية الأمهات أثناء الحمل ، وتم استقطابهنّ من عيادات التوليد وأمراض النساء في مستشفى نيويورك ومستشفى هارلم بين عامي 1998 و 2006.

جمع الباحثون مقاييس الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المحمولة جواً قبل الولادة (PAH ، وهو مكون رئيسي لتلوث الهواء) التي تعرضت لها النساء خلال الثلث الثالث من الحمل.

يقول الخبراء: “في حين أنّ جميع البشر يتعرضون لـ PAH من خلال المصادر الجوية والغذائية ، فإن التنسيب التفاضلي لمصادر التلوث في الهواء الطلق يزيد من خطر التعرض بين المجتمعات ذات الدخل المنخفض والحضرية والأقليات”.

كان على النساء ارتداء فلترات خاصة تُعلّق على حقائب الظهر التي أخذت عينات من الهواء وملوثاته.

خلال الثلث الثالث من الحمل، يكون الجنين عرضة بشكل كبير للملوثات البيئية مثل PAH ، والتي تم ربطها بالفعل بالسرطان.

يتم إنشاء ال PAH عندما يتم حرق منتجات مثل الفحم والنفط والغاز والهباء الجوي والقمامة وحتى اللحوم على الشواء. وهي معروفة ببقائها في البيئة لفترات طويلة من الزمن.

بعد أكثر من عقد من التقاط عينات الهواء ، تم إجراء اختبارات السيطرة المثبطة في سن 10 واختبارات التحصيل الأكاديمي ، في سن 13 .

يشرح الباحثون أنّ التحكم المثبط يقيم قدرة المشارك على “منع الاستجابات التلقائية وبدلاً من ذلك تنشيط استجابة جديدة”.

“يتم تشغيل السيطرة المثبطة عادة من خلال المهام التي تقيس قدرة الفرد على منع استجابة قوية لصالح استجابة أقل اعتيادية.”

أولاً، تم توجيه الطفل إلى تسمية الأشكال (المربعات والدوائر) أو اتجاه الأسهم في أسرع وقت ممكن.

بعد ذلك ، تم توجيه الطفل إلى تسمية الشكل أو اتجاه السهم الآخر بدلاً من ذلك، أي قول “مربع” لكل دائرة و “دائرة” لكل مربع.

قالت الدكتورة إيمي مارغوليس من مركز إيرفينغ الطبي في جامعة كولومبيا: “إنّ الأطفال الذين يعانون من ضعف التحكم المثبط أقل قدرة على تجاوز استجابة مشتركة لصالح استجابة أكثر غرابة، مثل الاستجابة الطبيعية لقول” لأعلى “عندما يواجه السهم لأعلى أو” يذهب “عندما يكون الضوء أخضر، وبدلاً من ذلك قول” لأسفل “أو” توقف”.

“من خلال المساس بالتحكم المثبط في مرحلة الطفولة ، قد يؤدي التعرض قبل الولادة لتلوث الهواء إلى تغيير الأساس الذي يتم بناء المهارات الأكاديمية لاحقاً عليه.”

ووجد الخبراء أنّ الأطفال المعرضين لمستويات مرتفعة من تلوث الهواء كانوا أكثر عرضة للسيطرة المثبطة السيئة خلال مرحلة الطفولة المتأخرة ، فضلاً عن ضعف المهارات الأكاديمية في مرحلة المراهقة المبكرة.

تم العثور على أنّ صعوبة التثبيط في مرحلة الطفولة المتأخرة هي مقدمة للمشاكل الأكاديمية المتعلقة بتلوث الهواء في وقت لاحق.

في المناطق ذات التلوث العالي ، مثل مدينة نيويورك ، يجب على المدارس العمل على التدخلات التي تساعد على تحسين السيطرة المثبطة ، وفقاً لمؤلفي الدراسة ، التي نشرت في مجلة البحوث البيئية.

وقالت الأستاذة مارغوليس: “عند تقييم مشاكل تعلم الطلاب وصياغة خطط العلاج ، يجب على الآباء والمعلمين التفكير في أنّ المشاكل الأكاديمية المتعلقة بالتعرض البيئي قد تتطلب تدخلًا يركز على مشاكل التحكم المثبطة ، بدلاً من التركيز على عجز المهارات المتعلقة بالمحتوى ، كما هو معتاد في التدخلات المصممة لمعالجة صعوبات التعلم”.

تتوافق النتائج الجديدة مع أبحاث كولومبيا السابقة التي وجدت أنّ علامة الحمض النووي لتعرض PAH كانت مرتبطة بأعراض ADHD.

في هذه الدراسة ، تم العثور على أنّ 33 طفلاً في نيويورك لديهم مستويات عالية من التعرض ل PAH ، كما تم قياسه في دمّ الحبل السري بعد الولادة بوقت قصير.

من بين هؤلاء ، تم تشخيص 13 باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو نوع فرعي مفرط النشاط ، بالإضافة إلى سبعة تمّ تشخيصهم بالنوع الفرعي الغافل ، في حين تمّ تشخيص 13 منهم بالإضطرابين على حدّ سواء.