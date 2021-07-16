شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحتوى على فيتامينات مفيدة للطلاب أثناء الدراسة والامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أيام الامتحانات هى أكثر الأوقات قلقا لجميع الأسر ، بسبب التوتر الشديد أثناء المذاكرة للطلاب وحالة القلق التى يتعرضون لها ، وهنا ينصح جميع الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائى صحى والابتعاد عن الأكلات السريعة التى ترفع من مستويات الدهون والسكر فى الدم وتسبب الخمول الشديد، فى حين أن الطعام الصحى من الخضراوات والفواكه يساعدهم على التركيز والفهم والقدرة على التواصل أثناء الفترات الطويلة للمذاكرة.

وذكر موقع " health line " الطبى أن أهم الفيتامينات التى يجب توفيرها خلال هذه المرحلة هى التالى:

1 فيتامين سى

موجود فى فاكهة البرتقال واليوسفى لتقوية الجهاز المناعى ويعزز من نشاط الدورة الدموية.





2 البوتاسيوم

والموجود فى الخضراوات مثل الفاصوليا الخضراء، والبطاطا، والألبان وغيرها، وأهم فوائده فى تقليل مستوى الإجهاد، تحسين ضغط الدم، تقوية العظام، الحفاظ على السوائل بالجسم.

3 الزنك

وتحتوى عليه المكسرات بجميع أنواعها، والقمح وفول الصويا، والزنجبيل، الكاكاو والشوكولاتة الغامقة والفول السودانى، يعمل على تقوية الجهاز المناعى، ونمو جسم الإنسان.

كما أكدت أحدث الدراسات أن هناك عددا من الأطعمة التى تدعم من قوة الذاكرة ومنها البنجر من أكثر النباتات المغذية التي يمكنك تناولها، والتي تعتبر أيضًا من الأطعمة التي تساعد في الذاكرة والتركيز، وكذلك الشيكولاتة الداكنة المفيدة جدا للصحة ، حيث تحتوي على الفلافانول التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يمكنهم أيضًا المساعدة في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم من القلب إلى الدماغ.

وكشفت الدراسات أن نقص فيتامين د هو السبب الرئيسي لفقد الدماغ لقدراته المعرفية، لذلك يأتي دور البيض الغني بفيتامين د، الذي يساعد على تحسين المهارات الإدراكية للدماغ، وهو من أهم الفيتامينات التي تساعد على التركيز والذاكرة.