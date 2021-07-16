هل يعتبر غسل الأنف بمحلول ملحى فعالا لحماية صحة الجهاز التنفسي؟

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القاهرة - سامية سيد -

يعمل الأنف كمرشح فعال ضد ملوثات الهواء مثل الدخان والغبار ومسببات الحساسية، وما إلى ذلك، ويمنع الجلد الداخلي للأنف مسببات الأمراض الهوائية مثل مسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات وغيرها من الوصول إلى الرئتين والتسبب في ضرر، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لهذه العناصر الضارة إلى تهيج الأنف وتعطيل وظائفه الأساسية، نتيجة لذلك ، يصبح الجسم عرضة لنزلات البرد واضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى.

في ضوء ذلك ، يصبح الاهتمام بنظافة الأنف أكثر أهمية، ويعد استخدام غسول الأنف بمحلول ملحي أو بخاخ محلول ملحي أحد هذه الممارسات التي قد تساعدك على بناء مناعة الأنف، وفقا لموقع TheHealthSite.



ما هو غسل الأنف بالمحلول الملحي؟يشير غسل الأنف بمحلول ملحي إلى عملية تنظيف الممرات الأنفية بمحلول ملحي أو بخاخ ملحي، يزيل الغسول المهيجات التي قد تسد الأنف ويغسل الجزيئات مثل حبوب اللقاح والغبار وما إلى ذلك.





فوائد غسل الأنف بالمحلول الملحيفي حياتك اليومية ، تتعرض باستمرار لجميع أنواع ملوثات الهواء، كلما طالت مدة بقاء هذه الملوثات داخل ممر الأنف ، زاد خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي. لذلك ، من خلال إزالة الجزيئات الغريبة من تجويف الأنف وترطيبه في وقت واحد ، قد يقلل غسل الأنف بالمحلول الملحي من الاحتقان للمساعدة في التنفس بشكل أفضل.

بصرف النظر عن تعزيز نظافتك اليومية ، فإن غسل الأنف بالمحلول الملحي يمكن أن يحميك أيضًا من عوامل الأمراض المحتملة الموجودة في الهواء. من خلال تنظيف الأنف من المخاط والقشور وحطام الخلايا وملوثات الهواء المختلفة ، قد يؤدي غسل الأنف إلى تحسين أداء الأنف.

يمكن أن يساعدك استخدام رذاذ الأنف الملحي في منع تهيج الأنف وإزالة احتقان الأنف، يمكنك حتى استخدامه أثناء ظروف البرد أو الحساسية لتهدئة مجرى الأنف.

عن طريق إزالة البكتيريا ومهيجات الأنف الأخرى الموجودة في الأنف ، يمكن أن تساعد بخاخات الأنف المالحة في تحسين أداء الأنف، وقد يثبت فعاليته كعلاج إضافي لشخص يعاني من مشاكل الجيوب الأنفية أو التهاب الأنف. وبالتالي ، فإن غسل الأنف بالمحلول الملحي قد يقي من العديد من الأمراض المنقولة بالهواء طوال العام.