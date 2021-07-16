شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب البصل والثوم.. نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناولهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث رائحة الفم الكريهة بسبب وجود بعض المواد الغذائية أو نظافة الفم غير الصحية، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث أيضًا بسبب حالة صحية أساسية ولكن هذه الحالات قليلة جدًا، ولعل من أبرز الأطعمة التى تسبب رائحة الفم الكريهة هما الثوم والبصل، حيث إن لهما رائحة قوية ومزعجة.

لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن تناول الثوم أو البصل، يمكنك اختيار تناول كلاهما باعتدال واتباع بعض النصائح البسيطة التي قد تساعدك في التغلب على مشكلة رائحة الفم الكريهة، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى 6 نصائح للتخلص من رائحة البصل والثوم: 1- تناول التفاح أو النعناع

يمكنك تناول تفاحة أو مضغ أوراق النعناع الطازجة بعد تناول وجبة ثقيلة من الثوم، حيث يقلل تناول التفاح أو النعناع من الحرارة الناتجة عن الثوم أو البصل، ويمكن أيضًا تناول القليل من عصير الليمون أو الحصول على معطرات للفم تحتوي على النعناع.



رائحة الفم الكريهة

2- استخدم غسول الفم ثنائي أكسيد الكلور

غسول الفم الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكلور فعال للغاية ضد رائحة الفم الكريهة، كما أنه يساعد على إزالة البلاك أو البكتيريا أو جزيئات الطعام العالقة التي تسبب رائحة الفم الكريهة، ويكون غسول الفم ثنائي أكسيد الكلور أكثر فائدة إذا قمت بذلك بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة واستخدام الخيط.



تنظيف الاسنان

3- استخدام الفرشاة والخيط بانتظام

نظرًا لأن رائحة الفم الكريهة ناتجة عن تفاعل البصل أو الثوم مع البكتيريا في الفم، فمن الأفضل مواجهتها باستخدام الخيط وفرشاة الأسنان بانتظام، فإذا لم تتراكم البكتيريا أو اللويحات على اللثة أو بين فجوات الأسنان، فهناك فرص أقل لرائحة الفم الكريهة، وهذا يتحقق بالحفاظ الدائم على نظافة فمك.

4- استخدم الزيوت العطرية

يمكنك إضافة زيوت عطرية إلى غسول الفم، هذا سوف ينعش أنفاسك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تزيل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

5- ابق رطبًا

إذا كنت تريد تجنب رائحة الفم الكريهة من الثوم أو البصل أو أي عنصر غذائي آخر، حاول أن تشرب كمية كبيرة من الماء بانتظام لتفادى جفاف الفم ونشاط البكتيريا الضارة التى تسبب الرائحة الكريهة.

6- اشرب الشاي الأخضر

شرب كوب من الشاي الأخضر الساخن بعد تناول وجبة دسمة من الثوم أو البصل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الرائحة الكريهة من الفم لبعض الوقت، حيث وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن تناول الشاي الأخضر بعد الوجبة يساوى استخدام غسول الفم المضاد للرائحة الكريهة، حيث يمنع نمو البكتيريا الضارة.