كورونا في تونس.. أوروبا تنضم لجهود الإنقاذ العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت دول أوروبية إلى جهود عربية لمساعدة تونس على مواجهة أسوأ أزمة وبائية وسط انتشار سريع لفيروس كورونا، وأرسلت مساعدات طبية، الجمعة.

وتعاني تونس أوقاتا صعبة مع ارتفاع الوفيات إلى معدلات تتجاوز 150 وفاة يوميا خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل آلاف الإصابات بينما يشكو الأطباء من الإرهاق ونفاد كميات الأكسجين في أغلب مستشفيات البلاد.



وبلغت أقسام العناية الفائقة وأقسام الطوارئ طاقتها القصوى في كل المستشفيات. وبدأت تونس في تجهيز مستشفيات ميدانية أرسلتها قطر والمغرب.

وبدأت إيطاليا وإسبانيا وسويسرا في شحن وإرسال مساعدات طبية لتونس بينما قالت فرنسا إنها تعتزم إرسال حوالي مليون جرعة لقاح ومساعدات طبية.





وقالت الرئاسة التونسية إن سفينة إيطالية من ضمن 3 سفن محملة بمساعدات طبية وصلت اليوم إلى ميناء رادس بينما وصلت طائرة سويسرية محملة بالمساعدات. وتشحن إسبانيا مساعدات لإرسالها لتونس.

وأقامت مصر والسعودية جسرا جويا منذ أيام شمل 8 طائرات محملة بالمساعدات.

وتلقت تونس مساعدات عربية عاجلة من الإمارات والكويت والمغرب والجزائر وموريتانيا إضافة إلى قطر وتركيا.



وحتى الآن وصل عدد من تلقوا التطعيم بشكل كامل في تونس إلى حوالي 830 ألفا فقط في البلد البالغ عدد سكانه 11.6 مليون نسمة.

