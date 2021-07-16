صحة ورشاقة

كوفيد في بريطانيا.. أعلى إصابات يومية منذ 6 شهور

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا، الجمعة، تسجيل أعلى عدد إصابات جديدة في يوم واحد بفيروس المستجد (كوفيد-19) في أكثر من ستة أشهر.

وجاءت هذه الانتكاسة قبل أيام من اعتزام الحكومة تخفيف القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية التي فرضتها لمكافحة الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية تسجيل 51870 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل 48553 حالة يوم الخميس بما يشكل أعلى حصيلة يومية منذ 15 يناير/ كانون الثاني.

وسجلت بريطانيا 49 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من التشخيص بالإصابة به، انخفاضا من 63 وفاة سجلتها الخميس. وبلغ إجمالي الوفيات في بريطانيا حتى الآن بالمرض 128642.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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