شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الدهون الحشوية؟ تعرف على مخاطرها الصحية وكيفية التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزيد الدهون الحشوية من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب، حيث وجد الباحثون أن الكثير من الدهون الحشوية مرتبط بتوقف التنفس أثناء النوم، وللتخلص من الدهون الحشوية، قلل من تناول السكر، ومارس الرياضة بانتظام، وتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، وفقا لتقرير لموقع INSIDER.

ما هي الدهون الحشوية؟

الدهون الحشوية هي واحدة من أربعة أنواع من الدهون التي تخزنها في جسمك وفي داخله، ما يميز الدهون الحشوية عن الأنواع الأخرى بشكل أساسي هو الموقع ومدى ضرره بالصحة بالنسبة لك:

الدهون الحشوية: هذا النوع من الدهون هو ما يغطي أعضائك الداخلية ويوجد في تجويف البطن، يمكن أن تكون زيادة الدهون الحشوية خطيرة، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.

الدهون تحت الجلد: هذه الدهون تقع تحت الجلد مباشرة لهذا السبب قد تلاحظ ظهور السيلوليت على ساقيك بشكل عام.

الدهون البيضاء: هذا هو المكان الذي يخزن فيه الجسم الطاقة التي لا يحتاجها لذلك، على سبيل المثال، إذا كنت ستستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحرقه جسمك، فسوف يتحول إلى دهون بيضاء.

الدهون البنية: توجد غالبًا عند الأطفال وأقل عند البالغين، هي شكل من أشكال الأنسجة الدهنية التي تحمي الجسم من البرد تعتبر الدهون البنية صحية وتشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في الحماية من السمنة.

مخاطر الدهون الحشوية

الدهون الحشوية المفرطة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة مرض قلبي والسرطان وداء السكري من النوع 2.

تنتج الدهون الزائدة الأحماض الدهنية (أو الدهون) التي تربط الوريد البابي بالكبد، حيث يمكن أن تسبب مشاكل مع الأنسولين والكوليسترول، وهذا بدوره يمكن أن يسبب أو يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان، علاوة على ذلك دهون البطن تتلاعب ببعض الهرمونات، مثل اللبتين، التي تتحكم في الجوع.

كيف تعرف إذا كان لديك الكثير من الدهون الحشوية؟

توجد الدهون الحشوية تحت عضلاتك ، لذلك لا يمكنك رؤيتها أو الشعور بها لذلك ، لمعرفة ما إذا كان لديك الكثير من الدهون الحشوية ، يمكنك إما حساب مؤشر كتلة الجسم أو فحص محيط الخصر لديك.

كيفية التخلص من الدهون الحشوية

أفضل طريقة لمعالجة الدهون الحشوية هي إجراء تغييرات طويلة الأمد ومستدامة في نمط الحياة تركز على تحسين نظامك الغذائي وإضافة التمارين.