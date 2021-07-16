شكرا لقرائتكم خبر عن شاب هندى يخضع لجراحة لإزالة 82 سنًا من فمه بسبب ورم نادر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى شاب مراهق فى الهند عملية جراحية لإزالة 82 سنًا من فكه، حيث يعانى من ورم نادر أسفل فكيه، وذلك فى عملية استغرقت ثلاث ساعات، حيث كان يعاني الشاب نيتيش كومار، من ورم في الفك يسمى "الورم السنى المركب" على مدى السنوات الخمس الماضية، والحالة تعني أن الفتى البالغ من العمر 17 عامًا قد نما 82 سنًا في كتلتين كبيرتين داخل فكه.



الشاب صاحب الورم

ويعد هذا النمو للكم الكبير من الأسنان في فم الشاب الهندي أمرا نادرا الحدوث، حيث إن الطبيعي وصول عدد الأسنان في فم الشخص البالغ عادة إلى 32 سناً فقط، ونظرًا لعدم تمكن "نيتيش" من الحصول على العلاج المناسب، استشار نيتيش الأطباء في معهد أنديرا غاندي للعلوم الطبية في بيهار.



الشاب الهندى قبل الجراحة

ووفق ما ذكره موقع ladbible ، فإنه بحلول ذلك الوقت، كان فك الشاب نيتيش كومار منتفخًا بشدة وتشوه وجهه بسبب تورم تحت أذنيه، وكشفت الأشعة السينية عن مجموعة ضخمة من الأسنان الموجودة في أسفل فمه، وأجرى الأطباء بعد ذلك عملية جراحية لمدة ثلاث ساعات لإزالة كل سن زائد مع الورم.



الاسنان بعد خلعها



صور الاشعة

ومن جهته، قال المشرف الطبي في المعهد، الدكتور مانيش ماندال، إن حالة المراهق ساءت نتيجة تأخر خضوعه للعلاج، مؤكدا أن نيتيش تمكن من استعادة قدرته على تحريك فمه بشكل صحيح بعد خضوعه للجراحة على يد الدكتور بريانكار سينغ وزميله جافيد إقبال من وحدة الوجه والفكين بمعهد العلوم الطبية.