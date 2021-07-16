شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس خساره الوزن.. فوائد صحية أخرى للصيام المتقطع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الصيام المتقطع منهجًا شائعًا في أنظمة الدايت والتخلص من الوزن الزائد، وثبت أن الصيام المتقطع يقلل الالتهاب ويحسن حساسية الأنسولين، ويؤدي إلى تحسن في الجلوكوز وضغط الدم والكوليسترول الذي يمكن أن يمنع تطور الأمراض المزمنة، ووفقا لتقرير لموقع INSIDER تقدم السطور التالية فوائد أخرى للصيام المتقطع.

فوائد الصيام المتقطعيساعد في إنقاص الوزن

وجدت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع قد يساعد الناس على إنقاص الوزن في المتوسط​​، فقدوا 7-11 رطلاً على مدى 10 أسابيع.

يقلل من الآلام الالتهابية

عندما يكون جسمك في حالة صيام، فهذا يعني أن احتياطيات الجلوكوز لديك قريبة من الفراغ، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب المؤلم، عندما تصوم لفترات طويلة وممتدة من الوقت ، ينتهي الأمر بجسمك باستخدام كل الجلوكوز المصدر الرئيسي للوقود الذي يحافظ على استمراريتك ويدخل في عملية تسمى الكيتوزية، حيث يحرق الكيتونات للحصول على الوقود والطاقة.

الفكرة هي أن جسمك ينتج التهابًا أقل عند حرق الكيتونات مقارنة بالجلوكوز، وهو ما قد يفسر سبب اكتشاف بعض الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تعزز الكيتوزية تخفف أيضًا من آلام الالتهاب.

يمنع الخرف

عندما نتقدم في العمر، تكون أعضاؤنا عرضة لالتهاب مزمن يسمى الالتهاب، يمكن أن يساهم الالتهاب المزمن في التدهور المعرفي والخرف المحتمل بسبب تراكم الترسبات في الدماغ، تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن الصيام يمكن أن يبطئ من تطور مرض الزهايمر، الصيام المتقطع يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي ويحسن أعراض مرض الزهايمر لدى الفئران.

يساعد في تعزيز الأداء المعرفي

قد لا تقتصر الفوائد المعرفية للصيام على كبار السن، وجدت الدراسات أن الصيام يحسن المرونة العقلية، والتي عرّفها الباحثون على أنها قدرة المشاركين على التبديل بسرعة وكفاءة بين المهام.

ينظم مستويات السكر في الدم

قد يساعد الصيام المتقطع أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم للحماية من الأمراض المرتبطة بعدم تحمل الجلوكوز مثل مرض السكري من النوع 2، يحدث عدم تحمل الجلوكوز عندما لا يستطيع جسمك التحكم في كمية السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.