كورونا في ليبيا.. 2866 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، تسجيل 2866 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 426 شخصًا، وتسجيل 4 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 840 إصابة و231 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.





وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 217 ألفًا و434 شخصًا، بينهم 31 ألفًا و396 حالة نشطة، ووفاة 3253 شخصا.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.