شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشعة الموجات فوق الصوتية "الدوبلر" والأمراض التى تكشف عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموجات فوق الصوتية دوبلر هي اختبار تشخيصي يمكن استخدامه لتقدير تدفق الدم عبر الأوعية الدموية عن طريق ارتداد الموجات الصوتية عالية التردد عن خلايا الدم الحمراء المنتشرة بالجسم، ووفقا لتقرير لموقع مايو كلينك، قد تساعد الموجات فوق الصوتية دوبلر في تشخيص العديد من الحالات، أشهرها الجلطات بالأوردة والشرايين وقله ضخ الدم بالساقين وغيرها من مشاكل الدورة الدموية الخفية.

جلطات الدم.

ضعف أداء الصمامات في أوردة الساق، مما قد يتسبب في تجمع الدم أو السوائل الأخرى في ساقيك (قصور وريدي).

عيوب صمامات القلب وأمراض القلب الخلقية.

انسداد الشريان (انسداد الشرايين).

قلة الدورة الدموية في ساقيك (مرض الشريان المحيطي).

انتفاخ الشرايين (تمدد الأوعية الدموية).

تضييق الشريان ، كما هو الحال في الرقبة (تضيق الشريان السباتي).

أمراض تكشف عنها أشعة الدوبلر

يمكن للموجات فوق الصوتية دوبلر تقدير مدى سرعة تدفق الدم عن طريق قياس معدل التغيير في درجة الصوت (التردد)، أثناء تصوير دوبلر بالموجات فوق الصوتية، يقوم فني مدرب على التصوير بالموجات فوق الصوتية بضغط جهاز صغير محمول باليد محول الطاقة، بحجم قطعة الصابون تقريبًا على جلدك فوق منطقة جسمك التي يتم فحصها ، متحركًا من منطقة واحدة لأخرى حسب الضرورة.

يمكن إجراء هذا الاختبار كبديل للإجراءات الأكثر توغلاً، مثل تصوير الأوعية الدموية، والتي تتضمن حقن صبغة في الأوعية الدموية بحيث تظهر بوضوح في صور الأشعة السينية.

قد يساعد اختبار الموجات فوق الصوتية دوبلر طبيبك أيضًا في التحقق من إصابات الشرايين أو مراقبة علاجات معينة للأوردة والشرايين.