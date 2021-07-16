هذه العلامات على القدمين قد تكشف الإصابة بأمراض خفية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 04:13 مساءً - تظهر بعض الأعراض على القدمين قد تمثل تهديدا حقيقيا على حياة الشخص، وفيما يلي أهم الأعراض التي تظهر على القدمين والتي تدل على الإصابة بأمراض خطيرة، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

قدم جافة متقشرة

يمكن أن يكون سببها مشاكل في الغدة الدرقية.

عندما تصاب الغدة الدرقية (الغدة التي تشبه الفراشة عند قاعدة عنقك) في حالة اضطراب، فإنها لا تنتج هرمونات الغدة الدرقية بشكل صحيح، والتي تتحكم في معدل التمثيل الغذائي، وضغط الدم، ونمو الأنسجة، وتطور الهيكل العظمي والجهاز العصبي.

تقول مارلين ريد، اختصاصية القدم في مركز طب الأرجل العائلي في نابرفيل، إلينوي: “تسبب مشاكل الغدة الدرقية جفاف الجلد الشديد”. “عندما نرى تشققًا في القدمين، أو إذا لم يُحسِّن المرطب، الجفاف خلال بضعة أيام، فإننا عادةً ما نحيل المرضى إلى طبيبهم الأساسي للتأكد من سلامة الغدة الدرقية لديهم.” يمكن أن تشير أظافر القدم الهشة أيضًا إلى مضاعفات الغدة الدرقية.

إصبع القدم الأصلع

يمكن أن يكون، سببه مرض في الشرايين

إذا اختفى الزغب الموجود على أصابع قدميك فجأة، فقد يشير ذلك إلى ضعف الدورة الدموية الناجم عن مرض الشرايين المحيطية.

تقول سوزان فوكس، وهي جراحة مختصة في طب القدم في فلوريدا: “يمكن أن تشمل علامات اعتلال الشرايين المحيطية انخفاض نمو الشعر على القدمين والكاحلين، وأصابع القدم، والجلد الرقيق. الأعراض خفية، ولكن يمكن للأطباء التحقق من وجود نبض صحي في القدم.”

“في الحالات الشديدة، قد يكتشف الأطباء داء الشرايين المحيطية على الأشعة السينية. إذا أُخذت صورة بالأشعة السينية لقدم مكسورة، وتبين وجود تصلب في الشرايين، فإن هذا يدل على إصابة الشرايين في القلب أيضاً.

القرحة التي لا تلتئم

يمكن أن يكون، سببها مرض السكري

يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز غير المنضبطة إلى إتلاف الأعصاب وتسبب ضعف الدورة الدموية، لذلك لا يصل الدم إلى جميع مناطق الجسم، بما في ذلك القدمين. عندما لا يصل الدم إلى جرح في القدم، لا يلتئم الجلد بشكل صحيح.

يتم تشخيص الكثير من مرضى السكري بعد إصابتهم بتقرح في القدم. قد تشمل العلامات الأخرى لمرض السكري الوخز المستمر أو تنميل القدمين.

تضخم إصبع القدم الكبير المؤلم

يمكن أن يكون، سببه داء النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يؤثر غالبًا على مفصل إصبع القدم الكبير. يمكن أن تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين، وهو مركب كيميائي موجود في اللحوم الحمراء والأسماك وبعض أنواع الكحول، إلى رفع مستويات حمض اليوريك في الجسم. يُفرز حمض اليوريك عادةً عن طريق البول، ولكنه يُفرز بشكل مفرط أو يُفرز بشكل أقل عند بعض الأشخاص.

يقول بوب بارافاريان، أخصائي طب القدم والكاحل في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا، كاليفورنيا: ” يترسب حمض البوليك في مفصل إصبع القدم الكبير أو الكاحل. قد يصف الطبيب الأدوية المضادة للالتهابات للراحة قصيرة المدى والأدوية لتقليل إنتاج حمض اليوريك. قد تحتاج أيضًا إلى اتباع نظام غذائي منخفض البيورين للوقاية على المدى الطويل”.

خطوط حمراء صغيرة تحت أظافر القدم

يمكن أن يكون سببها التهاب في القلب

يمكن أن تؤدي الخطوط الحمراء تحت أظافر القدمين أو الأظافر إلى كسر الأوعية الدموية المعروفة بالنزيف الشظوي. في حين أن مشاكل مثل الصدفية أو العدوى الفطرية أو حتى مجرد التعرض لصدمة في الظفر يمكن أن تسبب نزيفًا شظيًا، فقد تكون أيضًا علامة على التهاب شغاف أو بطانة القلب الداخلية، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالة قلبية حالية هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشغاف. يمكن أن تؤدي العدوى إلى قصور القلب إذا تركت دون علاج. إذا لاحظت نزيفًا شظيًا على أظافرك، ولم تتعرض لأي صدمة مؤخرًا في الظفر، فاستشر طبيبك لفحص قلبك ودورتك الدموية.

الأظافر المحفورة

يمكن أن يكون سببها داء الصدفية

إذا وجدت ثقوبًا صغيرة أو أخاديدًا أو نتوءات في أظافرك، فقد يكون لديك صدفية الأظافر. على الرغم من أن معظم الأشخاص الذين يعانون من صدفية الأظافر يعانون أيضًا من الصدفية الجلدية (أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الجلد غير مكتمل ومتهيج)، فإن 5٪ من الأشخاص المصابين بصدفية الأظافر لا يتأثرون في أي مكان آخر.

تشمل الأعراض الأخرى ظهور بقع بيضاء وخطوط أفقية عبر الأظافر. لعلاج الصدفية، قد يصف طبيبك كريمات موضعية أو ستيرويدات تحقن تحت الظفر.