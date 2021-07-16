شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من أشعة الشمس الحارقة خلال إجازة الصيف على الشاطئ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنع أشعة الشمس الحارقة استمتاع أطفالنا بقضاء الأجازة الصيفية على شاطئ البحر، حيث إن التعرض المباشر لحرارة الشمس أثناء السباحة قد يعرض طفلك للعديد من المضاعفات لعل أبرزها الإصابة بحروق الجسم أو الإصابة بضربة شمس قوية التى تعد أخطر المشاكل الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، تناول كيفية حماية أطفالنا من حرارة الشمس القوية، وعلى الرغم من أهمية اشعة الشمس لطفلك لأنها تمد اجسامنا بفيتامين د، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم داخل العظام، إلا أن التعرض المفرط غير المحمي لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) إلى تلف الجلد وتلف العين وتثبيط جهاز المناعة وقد يؤدى فى بعض الحالات النادرة إلى سرطان الجلد.

وحدد التقرير عدة نصائح لحماية بشرة الأطفال من درجات الحرارة المرتفعة على شاطئ البحر:

1.استخدم واقي الشمس

توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) جميع الأطفال بغض النظر عن لون بشرتهم، بوضع واقٍ من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى ويكون مقاوم للمياه، لحمايتهم من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (A) والأشعة فوق البنفسجية (ب).

2.تجنب التعرض لأشعة خلال وقت الظهيرة

حاول بقاء طفلك في الظل عندما تكون الشمس في أقوى حالاتها ، عادةً من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً ، حيث تحدث معظم أضرار أشعة الشمس الناتج عنها حروق الشمس وتلف الجلد.

3.ارتداء "مايوه " قادر على تغطية الجسم

من المفضل أن يرتدي طفلك "مايوه" يغطى اكبر قدر من جسمه، حيث يتمتع الأطفال بجلد أرق وميلانين غير مكتمل النمو ، لذلك قد تحترق بشرتهم بسهولة.

4.ارتداء القبعات

احرص على ارتداء أطفالك القبعات لحمايتهم من أشعة الشمس الحارقة.

5.استخدام نظارة شمسية

يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى الإضرار بالعيون والجلد، والتى يمكن أن تؤدي إلى حرق القرنية و يسبب إعتام عدسة العين في وقت لاحق من الحياة، لذا أفضل طريقة لحماية العينين هي ارتداء النظارات الشمسية التي توفر حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية.