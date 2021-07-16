شكرا لقرائتكم الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منذ القرن السادس عشر، بدأ إعداد الشوكولاتة وتطورت تدريجيًا لتصبح واحدة من أهم أنواع الحلوى المفضلة للعديد من الأسر في أوروبا علاوة على إضافتها كنكهة للعديد من الأطعمة مثل الكعك والحلويات والآيس كريم والبسكويت وغيرها.

ووفقا لما نشره موقع Boldsky، بمضي الوقت تبين أن الشوكولاتة ليست مجرد نكهة مضافة بل إنها عنصر مغذٍ وصحي مفيد.

مادة اعلانية

ترجع الأهمية الصحية للشوكولاتة إلى احتوائها على نسبة عالية من الفلافونويدات ذات التأثير المضاد للأكسدة، بما يساعد على الوقاية من مرض السكري.

نظرا لأنه من المعروف أن التغييرات الغذائية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تقدم أو تدهور مرض السكري، فإن استهلاك الطعام الغني المضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في تقليل أضراره إلى حد كبير.

مكونات مدهشة

يحتوي الكاكاو، العنصر الرئيسي في الشوكولاتة، على حوالي 33% من حمض الأوليك و33% من حمض الدستار و25% من حمض النخيل، بالإضافة إلى أن حبوب الكاكاو غنية بالفلافونويدات المتعددة.

ويوجد بعض المعادن الحيوية في الكاكاو مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والنحاس والفوسفور؛ فضلًا عن الفيتامينات مثل B1 وB2 وB3، جنبا إلى جنب مع المركبات النيتروجينية مثل البروتينات والكافيين والثالم.

شوكولاتة داكنة

الشوكولاتة الداكنة

إن وفرة البوليفينولات، وهي مركبات عضوية عطرية في حبوب الكاكاو والتي تبرز مرارتها. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة للشوكولاتة قاموا بتطوير تقنيات للقضاء على المذاق المر للكاكاو، فإن هناك خطر انخفاض في محتوى البوليفينول. كما أن إضافة المكونات مثل السكر والمستحلبات إلى الشوكولاتة تجعلها غير صحية.

لذا فإن الشوكولاتة الداكنة، على الرغم من أن بها مذاقا مرا قليلًا، فإن لها فوائد شاسعة مقارنة بالشوكولاتة الأخرى مثل شوكولاتة الحليب. وذلك لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كميات عالية من الكاكاو الخام، مما يعني احتواءها على أعلى نسبة من المركبات الفينولية.

فوائد إيجابية

نظرًا لان الشكولاتة غنية بالألياف والمعادن والفلافونيدات والبوليفنولات، فإنها يمكن أن تكون عنصرًا غذائيًا جيدًا لمرضى السكري أو ما قبل مرحلة مرض السكري. كما أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشوكولاتة، وبخاصة الداكنة منها، تلعب دورًا مهمًا لخفض العلامات الالتهابية في الجسم، والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري ولخطر الإصابة بأمراض القلب في مرض السكري.

آثار سلبية

على الرغم من أن الشوكولاتة مع المزيد من الكاكاو والقليل من السكر تعتبر جيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إلا أن الاستهلاك الزائد للشوكولاتة يمكن أن يسبب بعض الآثار الضارة مثل:

1. زيادة الوزن

2. إمساك

3. الأرق

4. العصبية

بكميات معتدلة

على الرغم من أن الشوكولاتة هي خيار صحي لمرضى السكري، إلا أنه يجب تقييد تناولها إلى عدد قليل من المربعات لخفض تناول كمية السكر الذي يضاف إليها. ويجب على مرضى السكري الذين يعانون من زيادة في الوزن بتجنب تناول الشوكولاتة. وفي كل الأحوال، يجب على مريض السكري استشارة الطبيب حول محتويات نظامه الغذائي بشكل عام وتضمين الشوكولاتة فيه وفقا للكميات التي يقررها اختصاصيو التغذية.