شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: استخدام ألعاب الكلمات المتقاطعة وحل الألغاز يسهم فى تأخر ظهور أعراض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة راش الأمريكية، عن تأخر ظهور أعراض مرض الزهايمر لدى المصابين الذين اعتادوا على حل الألغاز واللهو بالألعاب التى تحتاج إلى مزيد من التفكير مثل الشطرنج أو ألعاب الورق "الكوتشينة "، وذلك طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.

وأكد الباحثون على قدرة تلك الألعاب التى تحتاج إلى التفكير والتركيز فى منع ظهور مرض الزهايمر لدى هؤلاء المرضى لمدة 5سنوات، مقارنة بالآخرين الذين لم يعتادوا على ممارسة هذه الألعاب.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك الأنشطة التى يقوم بها المرضى مثل حل ألغاز الكلمات المتقاطعة أو استخدام ألعاب الشطرنج، ساهمت فى منع ظهور الزهايمر لدى المصابين الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما، حيث أجريت الدراسة على نحو 457 حالة من مرضى الزهايمر، لتقييم القدرات المعرفية بين المرضى وربطها بممارسة العديد من الألعاب التى تحتاج إلى قدر من التركيز والبحث والتفكير.

وتوصل الباحثون إلى وجود صلة بين النشاط المعرفي والعمر الذي يصاب فيه الشخص بالزهايمر وبين بالأنشطة التي كان يقوم بها لاحقًا في الحياة، مشيرين إلى أهمية هذه الألعاب المتعلقة بالبحث والتفكير لحل الألغاز فى منع ظهور الخرف وأيضا فى تنشيط الذاكرة، التى تتأثر تدريجيا عند ظهور مرض الزهايمر.

وذكر الباحثون أن أسباب الإصابة بمرض الزهايمر ما زالت غامضة، حيث تلعب الجينات الوراثية دورا بين هؤلاء المرضى الذين يعانون بنوع معين منه يطلق عليه الزهايمر العائلى، كما يؤثر الإجهاد والقلق المرضى فى الظهور المبكر للزهايمر خاصة فى عمر الشباب.